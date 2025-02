Adeu al secret de les taronges: El truc que fan servir els supermercats i no ho sabies

En passejar pels passadissos de fruites, és comú notar com les taronges semblen estar sempre perfectes. El seu color vibrant i atractiu crida l'atenció de seguida als consumidors. Però t'has preguntat mai si és només la seva aparença natural?

El que molts no saben és que darrere d'aquesta imatge hi ha un truc molt ben pensat. Les cadenes de supermercats no deixen res a l'atzar quan es tracta de captar la nostra atenció. Utilitzen alguns mètodes subtils que influeixen en la nostra percepció.

La il·lusió òptica darrere de les taronges

Els supermercats fan servir estratègies visuals per fer que els productes semblin més apetitosos. En el cas de les taronges, el secret està en les malles vermelles que les emboliquen. Aquest detall no és casualitat, ja que té un propòsit específic: enganyar la nostra percepció del color.

Segons el doctor en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Miguel Ángel Lurueña, aquesta tàctica es basa en l'efecte Munker-White. Aquesta teoria explica com la combinació de certs colors pot alterar la nostra percepció visual. En utilitzar malles vermelles sobre les taronges, es potencia el color ataronjat, fent-les veure més brillants i fresques del que realment són.

El contrast entre el vermell de la malla i el color base de les taronges crea una il·lusió òptica. Això fa que les fruites semblin més atractives a la vista, captant la nostra atenció de seguida. D'aquesta manera, el cervell percep un color més intens i uniforme, encara que en realitat les taronges puguin tenir imperfeccions.

Més enllà de les taronges: una estratègia estesa

Aquest truc no només s'aplica a les taronges, la indústria alimentària utilitza algunes tècniques similars amb altres fruites i verdures. Per exemple, les llimones solen presentar-se en malles grogues, cosa que intensifica el seu color groc i els fa semblar encara més frescos. La clau està a saber triar colors complementaris que potenciïn el to natural i característic d'aquests productes.

Els supermercats defensen aquesta estratègia argumentant que millora l'experiència de compra. En presentar els productes de manera atractiva, asseguren que els clients se sentin més motivats a comprar-los. No obstant això, alguns consumidors poden considerar que això indueix a una percepció enganyosa de la qualitat.

L'expert Miguel Ángel Lurueña aconsella llegir les etiquetes i optar per comprar fruites a granel per evitar aquestes il·lusions òptiques. D'aquesta manera, es pot avaluar la qualitat real de les fruites sense interferències visuals. A més, aquesta pràctica permet seleccionar cada peça de manera més conscient.

Aquesta tàctica visual demostra el poder de la percepció en les nostres decisions de compra. La pròxima vegada que vagis al supermercat, observa amb deteniment i descobriràs com la indústria utilitza aquests recursos per captar la teva atenció.