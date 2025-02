L'electrodomèstic de Carrefour que et prepara els sopars més saludables: quina bogeria

La cuina saludable ha guanyat popularitat en els últims anys. Cada vegada més persones busquen mètodes de cocció que conservin els nutrients i sabors dels aliments. Carrefour ha respost a aquesta demanda oferint un electrodomèstic que facilita la preparació de menjars sans de manera senzilla i econòmica.

Cuina al vapor de manera eficient amb Carrefour

Carrefour ha incorporat al seu catàleg un aparell dissenyat per a aquells que desitgen cuinar al vapor sense complicacions. Aquest dispositiu compta amb dos nivells de cocció, permetent preparar diferents aliments simultàniament. A més, el seu disseny compacte el fa ideal per a qualsevol cuina, optimitzant l'espai disponible.

Una de les característiques destacades d'aquest electrodomèstic és el seu temporitzador de 60 minuts. Aquesta funció permet a l'usuari programar el temps de cocció segons les necessitats de cada recepta. En finalitzar el temps establert, l'aparell s'apaga automàticament, garantint seguretat i eficiència energètica.

El dispositiu inclou una reixeta especial per a la cocció d'ous, facilitant la preparació d'esmorzars i amanides. També compta amb un indicador lluminós que assenyala quan l'aparell està en funcionament, oferint un major control durant el seu ús. Aquest aparell, a la venda a Carrefour per 36 euros, té més rebaixa, ja que la cadena retorna el 20% de l'import en un cupó per a futures compres.

Beneficis de cuinar al vapor amb la Jata CV200

La cocció al vapor és reconeguda per conservar les propietats nutricionals dels aliments. En evitar l'ús d'olis i greixos, s'obtenen plats més lleugers i saludables. La Jata CV200 facilita aquest mètode de cocció, permetent preparar des de verdures fins a peixos de manera ràpida i senzilla.

Amb una potència de 400 W, aquest aparell assegura una generació de vapor constant i eficient. Les seves dues cistelles apilables transparents permeten supervisar l'estat dels aliments sense necessitat d'interrompre la cocció. A més, inclou un recipient específic per cuinar arròs o salses, ampliant les possibilitats culinàries de l'usuari.

La capacitat total de les cistelles és de 3,5 litres, suficient per preparar racions per a tota la família. El dipòsit d'aigua té una capacitat de 500 ml, garantint un temps de cocció prolongat sense necessitat de recàrregues constants. La tapa transparent i els suports en reixeta per a ous afegeixen funcionalitat i versatilitat al dispositiu.

La Jata CV200 que Carrefour ofereix és una excel·lent opció per a aquells que busquen incorporar hàbits d'alimentació saludables sense invertir grans sumes de diners. El seu disseny pràctic, funcions versàtils i l'atractiu preu, juntament amb el cupó del 20% per a futures compres, fan d'aquest electrodomèstic una adquisició intel·ligent per a qualsevol llar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 22/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis