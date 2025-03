Ni Zara, ni Stradivarius: la cadena que tanca botigues massivament a Espanya

La indústria de la moda ha viscut temps de constant canvi en les últimes dècades. Marques que alguna vegada van dominar el mercat ara han d'enfrontar-se a nous desafiaments a causa dels canvis en les preferències dels consumidors. Aquesta vegada, és H&M qui ha fet un gir dràstic en la seva estratègia, i la seva situació a Espanya reflecteix les dificultats del sector.

El sector de la moda ràpida és testimoni de transformacions importants. H&M, un dels grans competidors d'Inditex, ha començat a tancar botigues de forma massiva al nostre país, una decisió que sorprèn molts. Aquesta mesura s'emmarca dins d'una sèrie d'ajustaments després d'una caiguda en els seus resultats financers, la qual cosa indica l'inici d'una nova era.

Va arribar per desbancar Zara i ara està tancant les seves botigues

H&M s'havia consolidat com un rival d'Inditex, però les últimes dades financeres de la firma sueca deixen clar que la situació ha canviat. En el tercer trimestre de 2024, l'empresa va reportar una pèrdua d'uns 258 milions d'euros, la qual cosa va representar una caiguda del 30% en els seus beneficis. Aquest desplom en els guanys va obligar H&M a revisar les seves estratègies de mercat i a tancar diverses de les seves botigues.

A Espanya, l'impacte ha estat considerable, ja que concentra el 17% dels tancaments globals de la marca, subratllant la magnitud de la crisi. Ciutats com Elx, Oriola i Torrevella han estat testimonis del tancament de botigues que, en molts casos, van afectar desenes d'empleats. Aquests tancaments no són nous, ja que el 2021 també es va veure obligada a tancar importants establiments a Madrid, com els de Gran Via i Conde Peñalver.

Factors que han portat al declivi de H&M

La crisi que enfronta H&M es deu a una combinació de factors que han afectat tota la indústria, el canvi en els hàbits de consum és un dels principals problemes. La pandèmia va accelerar el pas al comerç electrònic, una transició que moltes marques, inclosa H&M, no van gestionar amb la mateixa agilitat que alguns dels seus competidors.

A més, l'augment en els costos de producció i la inflació han colpejat fortament les finances de la marca. Això s'ha combinat amb la competència de nous actors com Shein i Temu, que han desafiat les marques tradicionals amb preus extremadament baixos i models de negoci 100% en línia.

Tot i intentar millorar la seva oferta amb noves tecnologies, com els emprovadors intel·ligents i les caixes d'autopagament, la competència és ferotge. El comerç electrònic i la moda de segona mà guanyen terreny, obligant les grans firmes a replantejar el seu model.

El tancament de botigues de H&M no és un cas aïllat, sinó part d'un panorama més ampli. Des de 2020, més de 18.000 botigues de moda han tancat a Espanya, una tendència que reflecteix el canvi dels consumidors cap al comerç digital. Encara que la despesa en moda va augmentar un 4,89% el 2023, l'auge de les compres en línia ha fet que les botigues físiques perdin bastant rellevància actualment.

Les grans marques, com Inditex i H&M, estan redefinint la seva estratègia per adaptar-se a aquests nous temps. Mentre Inditex ha concentrat els seus esforços en grans botigues i el comerç en línia, H&M està buscant solucions similars. No obstant això, en un mercat cada vegada més competitiu, la qüestió serà si aquestes marques aconsegueixen sobreviure als nous hàbits de consum.