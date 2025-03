La icònica marca de farmàcia dels Estats Units que tanca 1.200 botigues

Walgreens, una de les cadenes farmacèutiques més grans dels Estats Units, segueix amb el seu procés de reestructuració. Ha anunciat que tancarà 450 botigues durant l'any fiscal 2025. Aquest tancament és part d'un pla més ampli per millorar la rendibilitat de la cadena.

Walgreens tancarà 1200 botigues en tres anys

El pla de Walgreens és tancar aproximadament 1.200 botigues als Estats Units en els pròxims tres anys. Aquest procés va començar el 2024 i continuarà durant 2025 i 2026. Segons Walgreens, els tancaments estan destinats a millorar l'eficiència i rendibilitat de l'empresa.

Timothy Wentworth, CEO de Walgreens Boots Alliance, va explicar que al voltant del 25% de les botigues de la cadena no estaven generant els resultats esperats. Aquestes botigues no complien amb l'estratègia de llarg termini de l'empresa. Per això, es va prendre la decisió de tancar-les.

Dels 1.200 botigues que es tancaran, unes 500 seran tancades durant l'any fiscal 2025. Aquest any fiscal acabarà a l'agost de 2025. Ja s'han tancat 70 botigues en el primer trimestre de 2025. A més, es tancaran unes 450 més abans que finalitzi l'any fiscal.

Walgreens accelera el canvi

Walgreens ha tancat al voltant de 2.000 botigues en els últims 10 anys. Ha accelerat aquest procés de tancament per adaptar-se millor a les condicions del mercat. Encara que molts tancaments ja s'han realitzat, l'empresa planeja augmentar el seu ritme de tancaments en els pròxims mesos.

Les botigues de Walgreens que tancaran

Encara que no s'ha publicat una llista oficial, diversos informes han assenyalat algunes ubicacions que tancaran el 2025. Les botigues afectades inclouen:

Tallahassee, Florida: Tancament el 25 de febrer de 2025.

Quincy, Massachusetts: Tancament el 27 de febrer de 2025.

Augusta, Geòrgia: Tancament el 20 de febrer de 2025.

Chicago, Illinois: Es tancaran cinc botigues entre el 17 i el 27 de febrer de 2025.

Oakland, Califòrnia: Tancament de dues botigues entre el 24 i el 27 de febrer de 2025.

San Francisco, Califòrnia: Almenys una dotzena de botigues tancaran entre el 24 i 27 de febrer de 2025.

La reestructuració de Walgreens és una resposta a la caiguda en les vendes minoristes i les dificultats relacionades amb els reemborsaments de medicaments. Busca concentrar els seus recursos en aquelles botigues més rendibles. Walgreens també planeja enfocar els seus esforços en millorar l'experiència del client en les botigues que romandran obertes.

Malgrat els tancaments, els inversors han reaccionat positivament. Des que l'empresa va presentar els seus resultats financers al gener de 2025, les accions de Walgreens Boots Alliance han pujat un 35%. Això reflecteix la confiança en el seu pla de reducció de costos, que busca estalviar mil milions de dòlars.

Walgreens visualitza el seu futur

Wentworth va destacar que les botigues que no tancaran són "més fortes" i seguiran sent part de l'estratègia a llarg termini de la companyia. Walgreens planeja centrar-se en millorar aquestes botigues per assegurar el seu èxit en el futur.

Walgreens està afrontant una competència creixent en el mercat farmacèutic. L'empresa lluita per mantenir el seu lloc davant de competidors com CVS i Rite Aid. La reestructuració busca assegurar que Walgreens pugui competir de manera efectiva i mantenir-se forta en el mercat.

L'estratègia de Walgreens és clara: tancar botigues amb baix rendiment i centrar-se en les més rendibles. A llarg termini, l'empresa espera que aquesta reestructuració li permeti millorar els seus marges de benefici i enfortir la seva presència en el mercat. Els clients que continuïn visitant les botigues obertes de Walgreens trobaran una empresa més enfocada en les seves necessitats.