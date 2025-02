Bombazo a Lidl: arriba per fi la bogeria que molts demanaven a crits a preu de riure

La seguretat i l'entreteniment dels més petits són prioritats per a qualsevol família. Trobar productes que combinin ambdós aspectes pot ser un desafiament. Lidl, sempre atent a les necessitats dels seus clients, ha anunciat la pròxima incorporació d'un article que promet convertir-se en un imprescindible per a les llars amb nadons.

Un parc infantil dissenyat per al benestar del teu nadó

Lidl presenta el seu nou parc per a nadó, creat pensant en oferir un espai ampli i segur on els petits puguin jugar i explorar. Aquest parc destaca per la seva fàcil muntatge, gràcies a una estructura d'acer resistent que garanteix estabilitat durant el seu ús. El teixit de polièster utilitzat és còmode i suau al tacte, proporcionant un entorn agradable per al nadó.

Una de les característiques més pràctiques és la porta amb cremallera, que facilita l'accés i sortida del nen sense complicacions. A més, el disseny inclou aplicacions de malla als laterals, permetent una visibilitat constant de l'interior. Això assegura que els pares puguin supervisar els seus fills en tot moment, brindant tranquil·litat mentre realitzen altres tasques.

Les dimensions del parc són aproximadament 134 cm d'ample, 116 cm de fons i 66 cm d'alt, oferint un espai generós perquè el nadó es mogui amb llibertat. Amb una capacitat de càrrega màxima de 15 kg, és adequat per a nens d'entre 6 i 36 mesos. El seu pes lleuger, d'aproximadament 4,8 kg, facilita el seu trasllat i col·locació en diferents àrees de la llar segons les necessitats.

Característiques tècniques que marquen la diferència

El parc per a nadó de Lidl ve equipat amb sis tubs d'acer verticals i dotze horitzontals, que s'assemblen mitjançant elements d'unió i peus de suport. Aquesta configuració assegura una estructura sòlida i estable, essencial per a la seguretat del nen durant els seus moments de joc. La funda de tela inclosa és fàcil de netejar, mantenint l'espai higiènic amb mínim esforç.

El marc d'acer encaixable amb molls de bola simplifica el procés de muntatge, permetent que qualsevol persona pugui muntar-lo sense necessitat d'eines addicionals. Les aplicacions de malla no només ofereixen visibilitat, sinó que també garanteixen una ventilació adequada dins del parc. Això és especialment important per mantenir un ambient fresc i còmode per al nadó.

És fonamental tenir en compte les recomanacions de seguretat: mantenir el parc allunyat de fonts de foc i conservar l'embalatge original, ja que conté informació rellevant sobre el producte. Aquestes precaucions asseguren un ús adequat i prolonguen la vida útil del parc.

El parc per a nadó estarà disponible a Lidl a un preu de 44,99 euros, oferint una excel·lent relació qualitat-preu. Aquesta incorporació reforça el compromís de Lidl de proporcionar productes d'alta qualitat que satisfan les necessitats dels seus clients. Faciliten el dia a dia de les famílies i garantint el benestar dels més petits.

Preus i ofertes actualitzats el dia 25/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis