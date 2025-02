Dia escolta els seus clients i llança el producte més esperat de l'any: arrasarà

La demanda de productes sense gluten ha crescut significativament en els últims anys. Cada vegada més persones, ja sigui per necessitat mèdica o per elecció personal, busquen opcions alimentàries lliures d'aquesta proteïna. Atenent a aquesta tendència, Dia ha decidit ampliar la seva oferta i llançar una nova gamma de productes especialment dissenyats per a celíacs.

Dia amplia el seu assortiment de productes sense gluten

Dia ha incrementat el seu catàleg de productes sense gluten, assolint més de 300 referències disponibles a les seves botigues. Aquesta expansió inclou tant productes de marca pròpia com de reconegudes marques del mercat. L'objectiu és oferir una àmplia varietat que s'adapti a les necessitats i preferències de tots els seus clients.

Per facilitar la identificació d'aquests productes, Dia ha implementat una icona específica en el packaging. Aquest distintiu permet als consumidors reconèixer ràpidament els articles sense gluten als prestatges. A més, en aproximadament 400 de les seves botigues, la cadena ha creat seccions específiques dedicades a productes sense gluten, millorant així l'experiència de compra.

Entre els productes bàsics disponibles es troben iogurts, flams i bífidus i una varietat d'embotits, begudes, salses i patés per a celíacs. Per a aquells que busquen opcions més elaborades, Dia ofereix plats preparats com paella de marisc, diverses truites i saltats de verdures. Els amants dels dolços poden gaudir de xocolates i snacks de la gamma Snack Maniac, tots ells lliures de gluten.

Amb aquesta iniciativa, Dia reforça el seu compromís d'oferir productes de qualitat que s'adaptin a les necessitats de tots els seus clients. Així facilita l'accés a opcions sense gluten sense comprometre el sabor ni la textura.

Nova gamma "Dia Sense Gluten": qualitat i sabor garantits

A més d'ampliar el seu assortiment general, Dia ha llançat la seva pròpia línia de productes sota la marca "Dia Sense Gluten". Aquesta gamma compta amb 30 referències específiques, desenvolupades amb ingredients seleccionats per garantir una excel·lent textura i sabor. La companyia planeja seguir ampliant aquesta línia amb noves incorporacions en el futur.

Dins de "Dia Sense Gluten", destaquen productes com pans de motlle, pa per a hamburgueses i picos elaborats per El Molino de Dia. Per als amants de la pasta, la línia Al Diante ofereix espaguetis sense gluten fets amb farina de blat de moro i arròs. En l'apartat de dolços, les cookies amb xips de xocolata i les galetes de mantega, fabricades per Abuelo Bread, s'han convertit en favorites dels clients.

Per a aquells que prefereixen la brioixeria tradicional, les magdalenes sense gluten de El Molino de Dia són una opció deliciosa, amb una suau aroma a llimona que recorda a les receptes casolanes. Una altra incorporació notable és el bocadito marbrejat sense gluten, un bescuit tendre amb un atractiu disseny de cacau, ideal per a esmorzars i berenars.

En el segment de cereals, Dia ofereix flocs de civada 100% integral, elaborats per ESGIR SL, aptes per a vegans i no contenen traces de llet. A més, els pillows farcits de cacau i avellana de la marca Gran Dia, produïts per Harinas de Castilla-La Mancha S.L., són una opció cruixent i saborosa per als més llaminers.

Per complementar els àpats, la gamma inclou salses com la salsa de soja sense gluten de Selección MunDia i la cervesa Rambler’s Sense Gluten. Pròximament, s'afegiran més productes a aquesta línia, incloent diferents tipus de pasta, bescuits, empanadilles i lasanya bolonyesa, tots desenvolupats sota estrictes controls de qualitat per assegurar la seva seguretat i sabor.

