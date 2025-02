Ni Lidl, ni Mercadona: el súper que obre una altra botiga i està creixent com l'escuma

Quan parlem de supermercats, els primers noms que ens venen al cap solen ser Lidl o Mercadona. No obstant això, hi ha una cooperativa que està guanyant terreny a gran velocitat. Amb un model de negoci que aposta per la proximitat al client i els productes frescos, no és d'estranyar que estiguin atraient més consumidors.

Amb una estratègia d'expansió clara, el supermercat Eroski no s'atura, tot el contrari. Recentment, ha inaugurat un nou supermercat a Sevilla, i promet seguir creixent en els pròxims anys, sumant obertures per tot el país.

Obertura a Sevilla: una nova botiga a Bellavista

L'última obertura d'Eroski es troba a l'Avinguda Bellavista de Sevilla, un lloc estratègic per a la nova franquícia. Aquest supermercat, sota el nom d'Eroski/City, ocupa 300 metres quadrats i s'ha dissenyat per oferir una experiència de compra més propera i personalitzada. L'objectiu és que els clients puguin gaudir de productes frescos i de temporada, amb un especial èmfasi en el local.

La botiga ha creat un ambient ideal per a aquells que busquen frescor en cada producte. Amb una àmplia oferta de fruites i verdures locals, el supermercat també ofereix un ampli assortiment de productes ecològics, que han guanyat molta popularitat. A més, l'establiment compta amb una secció de carnisseria on s'ofereix atenció directa al taulell, cosa que permet un tracte més personalitzat.

Un model de negoci en creixement

Eroski segueix demostrant que el seu model de negoci funciona, en els últims cinc anys, la cooperativa ha inaugurat 307 noves botigues i compta amb 628 supermercats franquiciats. La seva expansió es concentra principalment a Catalunya, País Basc, Andalusia, Madrid, Castella-la Manxa, Extremadura i Llevant. En cada nou establiment, es reforcen els valors que han fet créixer la marca: qualitat, atenció personalitzada i preus competitius.

El programa de fidelització Eroski Club és un altre dels grans atractius per als consumidors. Aquest programa ofereix descomptes i promocions mensuals que han guanyat la confiança de més de 43.700 socis només a la província de Sevilla. Això reflecteix l'èxit de la cooperativa en captar la lleialtat dels seus clients.

Eroski també ha estat guardonat en diversos premis, incloent-hi el de Millor Franquícia en la categoria de supermercats en els premis ‘Comerç de l'Any 2024-2025’. A més, ha rebut el Premi a la “Franquícia amb Millor Trajectòria” de l'Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF). Aquests reconeixements valoren l'estratègia d'expansió i l'enfocament en la qualitat que la cooperativa ofereix als seus clients i franquiciats.

Aquest creixement, juntament amb l'esforç continu per millorar l'experiència de compra, assegura que Eroski seguirà sent un competidor fort en l'ampli sector dels supermercats. Amb una presència cada vegada més notable a tot el país.