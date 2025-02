Gerro d'aigua freda a Lidl: un expert revela el pitjor secret de la cadena

La brioixeria és una d'aquestes temptacions que molts no poden resistir, especialment quan està a l'abast de la mà en supermercats com Lidl. Tanmateix, encara que sembli una opció fàcil i deliciosa, sabem realment què estem comprant?. Adrián Díaz, conegut a Instagram com @donsacarino i infermer especialitzat en diabetis, ha realitzat una anàlisi exhaustiva dels productes de brioixeria a Lidl.

Ingredients que haurien de fer-nos pensar dues vegades

Quan es revisen les etiquetes dels productes de brioixeria de Lidl, es descobreix que molts d'ells estan plens d'ingredients ultraprocessats. Un dels més comuns és l'oli de palma, conegut pels seus efectes negatius sobre la salut cardiovascular, que apareix en diversos productes. A més, aquests productes estan carregats de sucres refinats de baixa qualitat, que contribueixen a un alt contingut calòric sense aportar cap valor nutricional.

Encara que aquests productes puguin semblar frescos i acabats de fornejar, la realitat és que contenen nombrosos additius i conservants per prolongar la seva vida útil. Tot i que la brioixeria de Lidl es presenta com una opció pràctica, la veritat és que aquests productes no són una bona elecció. Sobretot a llarg termini per a aquells que busquen millorar la seva salut o mantenir un estil de vida més saludable.

Al llarg dels anys, s'ha demostrat que el consum de productes ultraprocessats augmenta el risc de malalties metabòliques i cardiovasculars. Per això, experts com Adrián Díaz recomanen estar molt atents al que comprem, especialment quan es tracta d'aliments que consumim regularment.

Alternatives més saludables per a un antull de brioixeria

Díaz no es limita a assenyalar els problemes de la brioixeria industrial, sinó que també ofereix una solució: acudir a les fleques locals. Aquestes fleques solen elaborar els seus productes amb ingredients més naturals i menys processats. En triar productes frescos i elaborats de manera artesanal, no només millorem la nostra salut, sinó que també donem suport als negocis locals.

Les fleques tradicionals utilitzen mètodes d'elaboració més senzills i menys industrialitzats, la qual cosa resulta en una brioixeria menys carregada d'additius i conservants. A més, aquests productes solen tenir un sabor molt més autèntic, cosa que fa que el plaer de menjar-los sigui encara més gran. En optar per aquests productes, també evitem el consum d'olis de mala qualitat i sucres refinats, que són comuns en la brioixeria industrial.

Un altre benefici de triar les fleques locals és que generalment ofereixen una varietat de productes més frescos. Això significa que estàs consumint alguna cosa acabada de fer i, per tant, més nutritiva. Això també pot tenir un impacte positiu en el teu benestar general, ja que la frescor dels ingredients millora la qualitat del producte final.

Al final, la clau està a ser conscients del que estem consumint i fer eleccions informades que afavoreixin la nostra salut. Com per exemple optar per alternatives més naturals i menys processades. En aquest sentit, la brioixeria artesanal, pot ser una excel·lent manera de gaudir dels nostres antulls sense comprometre la nostra salut.

