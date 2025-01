Ni Lidl, ni Mercadona: Els 2 supermercats catalans que superen tots els rècords

Qui no busca preus competitius i qualitat en la cistella de la compra? Avui dia, la lluita per captar clients en el sector dels supermercats no dona treva. A Catalunya, dues cadenes han aconseguit destacar, trencant esquemes i atraient consumidors de més enllà de les nostres fronteres.

El més sorprenent és que no parlem dels gegants habituals com Lidl o Mercadona. En el seu lloc, són dues marques que han sabut entendre les necessitats del mercat i conquerir el seu espai en una ubicació clau.

Obertures que han canviat el joc

A La Seu d'Urgell, localitat fronterera amb Andorra, el panorama comercial ha fet un gir interessant en l'últim any. A finals de l'estiu, les cadenes Aldi i Esclat (part del Grup Bon Preu) van obrir les portes en aquesta ciutat de Lleida. Aquestes inauguracions no només han impulsat l'economia local, sinó que també han canviat la manera en què molts andorrans fan les seves compres.

Segons dades de l'Agència Tributària, el sistema de devolució de l'IVA (tax free) ha registrat un increment del 30,5% el 2024 respecte a l'any anterior. Això es tradueix en uns impressionants 6,6 milions d'euros en deduccions, enfront dels 5 milions del 2023. La majoria d'aquestes operacions estan vinculades a productes d'alimentació, un sector en què aquestes cadenes destaquen per la seva competitivitat.

La ubicació estratègica d'aquests supermercats, al costat de la frontera, i els seus preus atractius han generat un volum de compres notable. Amb més de 149.600 operacions tramitades en l'últim any a través del sistema digital DIVA.

Aldi i Esclat: Qualitat i expansió

Ambdues marques han sabut posicionar-se amb propostes diferents però complementàries. Aldi, coneguda per la seva filosofia de baix cost i productes de marca pròpia, ha captat un públic que prioritza l'estalvi sense sacrificar qualitat. D'altra banda, Esclat, que forma part del grup Bon Preu, aposta per una oferta més àmplia, incloent-hi productes locals i de KM0.

L'obertura d'Esclat consolida la seva presència a Lleida i, segons la cadena, també respon a la seva aposta pel desenvolupament sostenible. L'empresa afirma que treballa per promoure productes de proximitat.

Amb preus competitius i estratègies enfocades en les necessitats del client, aquests supermercats s'estan guanyant un lloc destacat la cartera dels consumidors. Desbancant fins i tot els gegants del sector en aquesta regió.