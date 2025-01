La decisió de Juan Roig i Mercadona amb aquest producte saludable: els clients somriuen

Mercadona i el seu president, Juan Roig, han pres una decisió que reforça el compromís de la cadena amb l'alimentació saludable. I és que han reduït el preu del seu oli d'oliva verge extra en format esprai. Aquest producte, dissenyat per facilitar una cuina lleugera i equilibrada, és una eina imprescindible per a aquells que busquen cuidar la seva dieta.

Una opció pràctica per cuinar amb menys greix

L'oli d'oliva en esprai de Mercadona és una solució innovadora per a aquells que desitgen controlar les quantitats de greix a l'hora de cuinar. El seu sistema de polvorització permet aplicar la dosi justa d'oli, ideal per cuinar a la planxa, a la fregidora d'aire o amanir amanides. Això el converteix en una eina pràctica per mantenir el sabor sense afegir calories innecessàries.

El format de 200 ml és perfecte per tenir sempre a mà a la cuina. La seva mida compacta facilita el seu emmagatzematge i ús, assegurant que puguis utilitzar-lo en qualsevol moment sense ocupar massa espai. A més, el seu disseny ergonòmic permet una aplicació precisa i uniforme, optimitzant cada gota d'oli.

Aquest producte no només és pràctic, sinó que també manté les propietats i beneficis de l'oli d'oliva verge extra. Ric en antioxidants i greixos saludables, és un aliat per cuidar el cor i mantenir una dieta equilibrada. Mercadona demostra així que la salut i l'accessibilitat poden anar de la mà.

Per només 2,80 euros, aquest oli en esprai es converteix en una opció assequible. Ideal per a aquells que desitgen portar una alimentació més saludable sense comprometre el seu pressupost.

Una aposta per l'alimentació equilibrada

La decisió de Mercadona de reduir el preu d'aquest producte respon a la creixent demanda d'opcions saludables i accessibles. L'oli en esprai és especialment popular entre aquells que utilitzen fregidores d'aire, ja que permet obtenir resultats cruixents i saborosos amb molt poc greix. Aquest detall el converteix en un imprescindible per a aquells que busquen receptes lleugeres i delicioses.

A més de la seva funcionalitat, aquest format també ajuda a evitar el malbaratament. En polvoritzar només la quantitat necessària, s'optimitza l'ús de l'oli, reduint tant la despesa com l'impacte ambiental. Mercadona reforça així el seu compromís amb la sostenibilitat i l'eficiència.

Disponible tant en botigues físiques com a la seva pàgina web, aquest oli d'oliva en esprai és accessible per a tots els clients. La seva relació qualitat-preu el converteix en una opció difícil d'igualar davant de productes similars al mercat.

L'aposta de Mercadona per productes innovadors i saludables consolida la cadena com un referent en el sector de l'alimentació. Aquest oli és només un exemple més de com la marca escolta les necessitats dels seus clients i adapta la seva oferta per satisfer-les.

Una decisió que marca la diferència

La reducció de preu de l'oli d'oliva verge extra en esprai de Mercadona és una mostra clara del seu compromís amb els bons preus. Aquest producte, pràctic i econòmic, és una solució perfecta per a aquells que desitgen cuidar la seva alimentació sense complicacions.

Per només 2,80 euros, pots gaudir d'un oli de qualitat en un format innovador que facilita el control de les quantitats. Ja sigui per cuinar a la planxa, a la fregidora d'aire o per amanir amanides, aquest esprai és un imprescindible en qualsevol cuina.

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis