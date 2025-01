Adeu fregidora d'aire: el nou electrodomèstic de Lidl que necessites a la teva cuina

Lidl ha llançat una oferta irresistible amb la seva fregidora d'aire calent amb funció grill, ara rebaixada al 40%. Aquest electrodomèstic, que combina tecnologia avançada i versatilitat, és perfecte per a aquells que busquen cuinar de manera més saludable i sense complicacions. Amb un disseny modern i múltiples funcions, s'ha convertit en un dels productes més desitjats a botigues i en línia.

Tecnologia avançada per a una cuina més saludable

La fregidora d'aire de Lidl és molt més que un simple electrodomèstic. Gràcies al seu disseny multifuncional, es pot utilitzar com a fregidora d'aire calent amb la tapa tancada i com a graella amb la tapa oberta. Aquesta característica permet preparar una àmplia varietat de plats, des de patates fregides cruixents fins a carns a la graella, sense necessitat d'afegir oli extra.

Equipada amb 11 programes preestablerts, aquesta fregidora facilita la preparació de diferents aliments. Des de pollastre sencer i peix fins a pizza i fruita deshidratada, cada opció està dissenyada per optimitzar els temps i temperatures segons el tipus d'aliment. A més, el seu rang de temperatura, que va de 40°C a 230°C, ofereix flexibilitat per cuinar qualsevol recepta.

El termòmetre digital integrat és una altra de les característiques destacades, permetent controlar la temperatura interna dels aliments per garantir resultats perfectes. Això és especialment útil per rostir carns, assegurant un punt de cocció exacte.

La cistella de fregir, la planxa i el protector contra esquitxades estan recoberts amb el revestiment antiadherent ILAG®CERALON. Això assegura una cocció uniforme i també facilita la seva neteja. Aquests accessoris són aptes per a rentaplats, cosa que afegeix un plus de comoditat.

Disseny pràctic i preu immillorable

Amb una capacitat de 2,5 litres, aquesta fregidora d'aire pot preparar fins a 1 kg de patates fregides en una sola tanda. La seva pantalla tàctil facilita el maneig, permetent ajustar el temporitzador d'1 minut a 6 hores segons les necessitats de la recepta. A més, inclou accessoris com una planxa, una graella i un protector contra esquitxades, ampliant encara més les seves possibilitats d'ús.

El disseny modern i compacte de la fregidora la fa perfecta per a qualsevol cuina, ocupant poc espai sense renunciar a la funcionalitat. La inclusió d'un llibre amb cinc suggeriments de receptes és un detall que inspira els usuaris a experimentar i treure el màxim partit a aquest electrodomèstic.

Per només 59,99 euros, gràcies a la rebaixa del 40%, Lidl ofereix una fregidora d'aire i grill que combina qualitat i preu competitiu. Aquest descompte converteix aquest producte en una opció irresistible per a aquells que busquen millorar la seva cuina sense gastar de més.

L'alta demanda d'aquest tipus d'electrodomèstics fa que sigui recomanable adquirir-la com més aviat millor. Pots trobar-la disponible a la pàgina web de Lidl. Aquesta fregidora d'aire és una inversió intel·ligent per a aquells que valoren l'eficiència i la practicitat a la cuina.

Una solució imprescindible per al dia a dia

La fregidora d'aire calent amb funció grill de Lidl és la combinació perfecta de tecnologia, versatilitat i preu assequible. La seva capacitat per fregir sense oli, rostir amb precisió i preparar una àmplia varietat de receptes la converteix en un imprescindible a qualsevol cuina moderna.

Per 59,99 euros, aquesta fregidora no només millora la qualitat dels teus àpats, sinó que també estalvia temps i facilita la neteja. Amb característiques com el seu termòmetre digital, programes preestablerts i disseny antiadherent, és difícil trobar una opció millor al mercat.

