Ni Goiko, ni Bacoa: aquesta és la millor hamburguesa de Barcelona i està espectacular

Els amants de les hamburgueses recorren tots els restaurants que facin falta per tal de trobar la millor. Les bones hamburgueses desperten la gana més voraç dels que senten passió per un bon tros de carn. Bé, doncs els que visquin o visitin Barcelona estan d'enhorabona, ja que poden tastar la millor de la ciutat

L'elaboració més saborosa es pot degustar al restaurant K-chopo, el qual ha aconseguit alçar-se amb el títol de "Millor hamburguesa de Barcelona". Tot això gràcies a la K-chopo Astur, una hamburguesa que destaca per la seva combinació de sabors i la seva originalitat. La K-chopo Astur s'elabora amb ingredients d'alta qualitat i un toc únic.

El pa artesà de patata, la salsa K-chopo i els 175 grams de carn de chuletón gallec madurada durant 30 dies, són els elements indispensables. La degustació continua amb el formatge Monterey, el pulled pork, la ceba cruixent, la salsa barbacoa casolana i la pols especial de K-chopo. Tots aquests ingredients es combinen per oferir una experiència culinària inigualable.

Una hamburguesa de campionat

Aquesta hamburguesa ha estat creada per a un concurs i ha aconseguit captar l'atenció dels assistents que han votat en l'esdeveniment. En segon lloc, el restaurant sevillà Street Food ha tornat a deixar la seva empremta a Barcelona amb la seva hamburguesa La Gamberra 2.0. Després d'aconseguir la segona posició a la final de l'any passat, aquesta hamburguesa ha estat renovada per a aquesta edició.

Entre els seus ingredients es troben pa vermell high glasejat, carn de vaca madurada, costella, formatge cheddar, maionesa, bacó i gublins barbacoa de Grefusa. El podi el completa el restaurant castellonenc La Muralla, guanyador de l'edició 2023, que presenta la seva proposta All-Star. Aquesta hamburguesa inclou pa brioix, 180 grams de chuletón prèmium, doble formatge cheddar fumat, salsa Golden, bacó caramel·litzat, ceba cruixent i patates palla.

La Muralla ha demostrat una vegada més la seva capacitat d'innovar i sorprendre els jurats i participants. Les tres propostes han estat les més votades en funció de diversos criteris com el pa, la carn, l'originalitat, la combinació d'ingredients i la presentació. Després de deu dies de votacions, aquestes hamburgueses s'han destacat com les millors, si bé encara queda per conèixer la resta de finalistes.

A finals d'any se sabrà quina és la millor hamburguesa del país

A finals de 2025, es publicarà una classificació amb les hamburgueseries més votades, que competiran a la gran final pel títol de Millor hamburguesa. Pel que fa al recorregut de l'esdeveniment, The Champions Burger continua la seva ruta per Espanya. Actualment, està a Almeria fins al 23 de març, i després es traslladarà a Logronyo del 20 al 30 de març.

En aquesta edició, l'esdeveniment recorrerà més de 40 ciutats, un rècord de parades per a 2025. La competència s'espera encara més renyida aquest any, amb la participació de més de 100 hamburgueseries i la possibilitat de competir pel títol d'Europa. La final de la Millor hamburguesa se celebrarà a finals d'any, i serà a l'última ciutat on es coneixeran els campions.