Comunicat urgent de Mercadona per a tot Catalunya: és oficial, en seran molts

Mercadona està a punt de començar una de les seves èpoques més importants. Aquest popular supermercat sempre té èxit, però a l'estiu la seva afluència de clients augmenta. D'aquí que hagi difós una de les notícies més esperades per a molts.

I és que el gegant valencià ha iniciat el procés de selecció de personal per als mesos d'estiu a Catalunya. La companyia planeja contractar més de 800 persones a tota la comunitat autònoma per cobrir vacants als seus supermercats. Tot això amb l'objectiu de garantir un servei òptim i adaptat a l'increment de la demanda.

Dels 800 vacants, 200 places són per a Barcelona, 250 per a Tarragona, 326 per a les comarques de Girona i 40 per a Lleida. Les ofertes de feina ja estan disponibles al portal web de Mercadona, on les persones interessades poden inscriure's directament. Les condicions laborals inclouen un salari de 1.685 euros bruts al mes per una jornada de 40 hores setmanals.

La novetat de les noves incorporacions a Mercadona

A més, Mercadona destaca que les noves incorporacions rebran formació específica des del primer dia de feina. Aquesta capacitació fa que els empleats puguin desenvolupar les seves funcions de manera eficaç i segura, fins i tot sense tenir experiència prèvia. Un altre aspecte que destaca Mercadona i que resulta molt valorat per la seva plantilla és la planificació horària.

L'empresa entrega els horaris amb antelació per facilitar la conciliació personal i familiar dels treballadors. A més, s'ofereixen diverses opcions de jornades setmanals depenent del tipus de contracte. El que atorga flexibilitat i permet als empleats organitzar millor el seu temps, alhora que s'adapten a les necessitats de l'empresa.

Les noves incorporacions formaran part d'un equip amb vocació de servei al client, que té com a objectiu millorar l'experiència de compra. La companyia emfatitza que tots els esforços se centraran a assegurar que tothom gaudeixi d'una experiència satisfactòria. Mercadona continua consolidant-se com una de les principals empreses de distribució a Espanya.

Una empresa compromesa amb clients i treballadors

I és que l'empresa destaca no només per la qualitat, sinó també per les seves polítiques d'ocupació i el seu enfocament cap a la satisfacció. Aquesta ampliació de plantilla per a la campanya d'estiu és un clar exemple del seu compromís amb la creació d'ocupació i la millora contínua de les seves operacions. Un compromís que sovint s'ha traduït en solidaritat.

D'aquí les múltiples accions que s'han dut a terme per ajudar els afectats per la DANA. El seu president, Juan Roig, és el clar exemple que es pot ser un gran empresari i ajudar aquells que més ho necessiten. Mercadona està de moda, i sembla que s'ho ha guanyat a pols.