Wells Fargo llança un avís a milions d'americans sobre els seus ATM: compte amb això

Wells Fargo, un dels bancs més importants dels Estats Units, ha establert límits diaris per a les retirades d'efectiu en els seus caixers automàtics (ATM). Aquests límits són fonamentals per garantir la seguretat de les transaccions i el compliment de les normatives financeres.

Recentment, Wells Fargo ha comunicat als seus clients que existeixen límits diaris per a les compres i retirades en efectiu amb les targetes de dèbit. Aquests límits estan dissenyats per protegir els clients en cas de pèrdua o robatori de la targeta, evitant que es retirin grans sumes de diners de manera fraudulenta.

Atent: el límit de retirada d'efectiu en els caixers de Wells Fargo

El límit estàndard de retirada diària en els caixers automàtics de Wells Fargo és de $300. Aquest límit s'aplica als comptes corrents i d'estalvi. És vàlid tant per als caixers de Wells Fargo com per als d'altres bancs que formen part de la xarxa de caixers de l'entitat.

És important destacar que aquest límit és per dia calendari, és a dir, no s'acumula si no s'utilitza en un dia determinat. La implementació de límits diaris en les retirades d'efectiu té diverses raons:

Seguretat: Limitar la quantitat que es pot retirar redueix el risc en cas que la targeta sigui perduda o robada.

Compliment normatiu: Els bancs estan obligats per llei a monitoritzar i reportar transaccions inusuals o grans sumes de diners en efectiu per prevenir activitats il·legals, com el blanqueig de diners.

Gestió operativa: Els límits ajuden els bancs a mantenir un equilibri en la disponibilitat d'efectiu en els caixers automàtics, garantint que tots els clients tinguin accés al servei.

Des de quan s'ha implantat aquest límit?

Encara que els límits diaris poden variar segons el compte i la relació amb el client, Wells Fargo ha establert una norma, i és que els límits diaris de compres i retirades en efectiu es proporcionen al client al moment de rebre la targeta. A més, és possible que aquests límits siguin ajustats segons les necessitats del client, sempre que es comuniquin i gestionin adequadament.

A més del límit de $300 per a retirades diàries, Wells Fargo aplica altres restriccions en els comptes d'estalvi. Per exemple, limita a sis el nombre de transferències o retirades que es poden realitzar des d'un compte d'estalvi en un període mensual. Aquestes restriccions estan en línia amb les regulacions federals que busquen promoure l'estalvi i limitar l'ús excessiu d'aquests comptes per a transaccions freqüents.