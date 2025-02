KFC descobreix que un dels seus competidors tanca per sorpresa a Califòrnia

El sector del pollastre fregit a Los Angeles perd un competidor important. Willie Mae’s, famós per la seva recepta del sud, ha començat el procés de tancament de la seva última ubicació a Venice, Califòrnia. La notícia sorprèn a molts, inclosos gegants com KFC, que dominen el mercat, però enfronten competència de marques amb propostes més tradicionals. Així ho ha avançat el portal Eater Los Angeles.

Segons un comunicat publicat a la seva pàgina web, Willie Mae’s va començar a reduir les seves operacions el 16 de febrer de 2025. Encara que encara accepta comandes en línia, l'empresa no ha donat una data exacta per al seu tancament definitiu.

Problemes que van portar al tancament

La decisió de Willie Mae’s està relacionada amb “desafiaments significatius” que han afectat el seu negoci. Entre ells, destaquen els recents incendis a Los Angeles, que van impactar la seva operació a Califòrnia. A més, la marca va patir la pèrdua de la seva ubicació original a Nova Orleans el 2023, després d'un devastador incendi.

El restaurant ja havia tancat prèviament una cuina fantasma a West LA, cosa que va reduir la seva presència a la ciutat. Ara, amb la desaparició del seu local a Venice, la marca queda fora del mercat angelí. No obstant això, el comunicat esmenta que aquest no és el final de la seva història a l'estat. L'empresa planeja un “pas enrere” per dissenyar un model de negoci més sostenible.

KFC i la competència en el sector del pollastre fregit

El tancament de Willie Mae’s representa una oportunitat per a cadenes com KFC, que continua liderant el mercat global del pollastre fregit. Malgrat això, la desaparició d'un competidor com aquest també és una lliçó important a tenir en compte. No és fàcil per a ningú mantenir-se en ciutats com Los Angeles, on l'oferta gastronòmica és àmplia i la competència ferotge.

KFC basa el seu èxit en un model de franquícies i producció a gran escala. Willie Mae’s, en canvi, se centrava en una experiència més artesanal i fidel a la cuina del sud.

La seva arribada a Califòrnia el 2022 va portar amb si una recepta de pollastre cruixent, pa de blat de moro tendre i gumbo casolà que ràpidament va conquerir els angelins. El gumbo és un guisat tradicional de Louisiana, especialment popular en la cuina criolla i cajun. Es caracteritza pel seu brou espès, que pot portar marisc, pollastre, salsitxa andouille o una combinació d'aquests ingredients.

Encara que la marca va aconseguir guanyar-se un públic fidel, els problemes operatius i financers la van obligar a tancar. La pregunta és si altres competidors, incloses cadenes com KFC, podran captar els clients que Willie Mae’s deixa en el camí.

Opcions per als fanàtics del menjar del sud

Per als seguidors del pollastre fregit i el gumbo, el tancament de Willie Mae’s representa una pèrdua important. No obstant això, a Inglewood i Westchester, hi ha restaurants que continuen oferint plats del sud. Algunes opcions inclouen Dulan’s Soul Food, A Family Affair Southern i The Serving Spoon.

Aquells que busquin una alternativa per al seu gumbo, poden visitar Stevie’s Creole Cafe a Mid-City. Assegura Eater Los Angeles que manté la tradició de la cuina de Nova Orleans a Los Angeles.

Mentre Willie Mae’s reestructura la seva estratègia de negoci, KFC i altres cadenes continuaran dominant el mercat del pollastre fregit a Califòrnia. Tot i així, el tancament d'un competidor amb una proposta tan autèntica deixa clar que no n'hi ha prou amb tenir una bona recepta. L'èxit també depèn d'adaptació i sostenibilitat en el negoci.