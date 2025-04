Arriba la felicitat a Aldi: el supermercat dona una de les notícies més esperades

Aldi segueix consolidant-se com una de les cadenes de supermercats més importants a Espanya. En el seu esforç per expandir la seva presència i millorar l'experiència de compra, l'empresa ha pres una sèrie de decisions que afecten els consumidors.

L'anunci més recent ha generat gran expectació a Galícia. Aldi obrirà un nou establiment al polígon industrial de Nantes, a Sanxenxo, en el segon trimestre d'aquest any. Aquesta botiga és part de la seva estratègia per reforçar la presència a la regió, després de la seva recent obertura a Oleiros, La Corunya.

Aldi reforça la seva presència a Galícia amb una nova obertura

Amb aquesta nova botiga, Aldi avança en la seva expansió per Galícia, un mercat en el qual segueix creixent. Segons Víctor Nieto, responsable d'Expansió d'Aldi, l'empresa té com a objectiu oferir a més famílies gallegues productes d'alta qualitat als preus més baixos possibles. Aquesta obertura és una confirmació d'aquest compromís, al mateix temps que representa una oportunitat per atreure més clients i consolidar la marca a la regió.

Aldi ha aconseguit expandir-se a gran velocitat a Espanya, assolint més de 470 establiments a tot el país. Actualment, prop de 4 de cada 10 llars a Espanya han comprat productes d'Aldi en l'últim any, cosa que demostra la creixent preferència per la cadena de supermercats. Amb l'obertura de la botiga a Sanxenxo, l'empresa reforça la seva presència a Galícia i es prepara per obrir nous supermercats en altres parts del país en els pròxims mesos.

La nova botiga és només un exemple de les moltes obertures que Aldi té previstes per al futur pròxim. La companyia es troba en procés d'expansió, amb la intenció de seguir augmentant la seva xarxa de distribució i oferir als seus clients productes frescos i de qualitat.

Més obertures i creació d'ocupació

Aldi també ha anunciat plans per obrir nous supermercats a la Comunitat de Madrid, Galícia i a Cantàbria. Aquests projectes són clau per continuar amb el seu creixement i satisfer la demanda de productes assequibles i de qualitat en diferents parts del país. A més, aquestes obertures generaran més de 240 nous llocs de treball, contribuint a enfortir el seu equip a Espanya.

L'estratègia d'expansió d'Aldi també se centra en la creació d'ocupació a les zones on obre nous establiments. L'empresa no només reforça la seva presència al mercat, sinó que també genera oportunitats laborals per als residents locals.

A més de la seva expansió física, Aldi es distingeix pel seu model de negoci centrat en l'eficiència i l'optimització de costos. El seu sistema de reposició setmanal li permet mantenir preus baixos sense comprometre la frescor dels productes. Aquest enfocament ha estat clau en el seu èxit, permetent-li competir de manera efectiva al mercat espanyol.