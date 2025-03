Més enllà de Tesla: Les 3 empreses d'Elon Musk amb les quals guanya molts diners

Elon Musk és conegut principalment per Tesla, la gegant dels cotxes elèctrics. No obstant això, el seu èxit no es limita a aquesta marca. Musk ha diversificat el seu portafoli de negocis amb diverses empreses innovadores que estan generant grans guanys.

SpaceX, Neuralink i xAI són tres d'aquestes empreses que estan assolint l'èxit en els seus respectius camps. Mentre molts parlen del boicot actual a Tesla, Elon Musk continua guanyant diners amb altres empreses.

Elon Musk i SpaceX: Dominant l'espai

SpaceX, l'empresa aeroespacial d'Elon Musk, ha estat un dels seus majors èxits. Fundada el 2002, SpaceX s'ha destacat pels seus avenços en la indústria espacial. La companyia ha aconseguit reduir els costos dels llançaments espacials gràcies als seus coets reutilitzables.

Aquest assoliment ha permès que SpaceX ofereixi serveis tant per a agències governamentals com per a empreses privades. A més, ha desenvolupat el projecte Starlink, una xarxa de satèl·lits que proporciona internet d'alta velocitat en zones remotes.

Des de novembre de 2024, les accions de SpaceX han pujat més del 50%, la qual cosa reflecteix la creixent confiança dels inversors. El llançament de la Starship, un coet destinat a viatges espacials a la Lluna i Mart, ha generat encara més entusiasme. Amb una valoració superior als 150 mil milions de dòlars, SpaceX està ben posicionada per continuar dominant el mercat aeroespacial.

El futur de SpaceX sembla prometedor. L'ambició d'Elon Musk de colonitzar Mart i expandir la presència humana a l'espai està atraient molts inversors que veuen un gran potencial en l'empresa. Així, SpaceX no només està guanyant diners ara, sinó que està posant les bases per a un èxit encara més gran en el futur.

Neuralink: Connectant ments

Neuralink és una altra de les empreses d'Elon Musk que està generant grans expectatives. Fundada el 2016, Neuralink es dedica a la recerca de la neurotecnologia.

L'objectiu és desenvolupar implants cerebrals que puguin tractar malalties neurològiques com l'Alzheimer, el Parkinson i la paràlisi. A més, Musk ha parlat de la possibilitat d'utilitzar aquests implants per millorar les capacitats cognitives humanes.

Encara que Neuralink encara està en etapes experimentals, els avenços són prometedors. El 2020, l'empresa va mostrar públicament un porc amb un implant cerebral que li va permetre interactuar amb un ordinador. Més recentment, ha aconseguit avenços en l'ús de xips cerebrals per controlar dispositius en micos.

A mesura que la recerca avanci, Neuralink podria convertir-se en una de les empreses més revolucionàries en el camp de la medicina. Si aconsegueix els seus objectius, Elon Musk podria haver creat una indústria completament nova que canviaria la manera com tractem les malalties cerebrals.

xAI: La intel·ligència artificial d'Elon Musk

xAI, l'empresa més recent de Musk, està guanyant molta atenció en el camp de la intel·ligència artificial. Fundada el 2023, xAI se centra en desenvolupar sistemes avançats d'IA. Està creant models de llenguatge i eines d'intel·ligència artificial que podrien tenir un impacte significatiu en diverses indústries.

La valoració de xAI ha augmentat un 110% des de les eleccions presidencials de novembre de 2024. Segons dades de Caplight, aquesta ha assolit una valoració de gairebé 96 mil milions de dòlars. L'interès per la intel·ligència artificial està en auge, i Elon Musk ha aconseguit posicionar xAI com un dels actors principals en aquest camp.

A més, la demanda de les seves tecnologies està creixent ràpidament, la qual cosa està atraient inversions substancials. A mesura que xAI continua desenvolupant la seva tecnologia, els ingressos d'Elon Musk continuaran augmentant.

El mercat secundari: On les empreses privades d'Elon Musk guanyen diners

A diferència de Tesla, que cotitza en borsa, SpaceX, Neuralink i xAI són empreses privades. Això significa que les seves accions no estan disponibles en el mercat públic.

No obstant això, els inversors poden comprar i vendre accions d'aquestes empreses en el mercat secundari. Plataformes com Caplight faciliten aquestes transaccions, la qual cosa permet que els inversors institucionals adquireixin participacions.

Aquestes tres empreses estan ajudant a consolidar la seva posició com un dels empresaris més influents i exitosos del món.