Ha arribat a Mercadona el producte que et deixa la pell suau i brillant per 5 euros

Mercadona té a les seves prestatgeries un d'aquells productes que no necessiten presentació. Fa temps que és entre nosaltres i, tot i això, continua colant-se als necessers de mitja Espanya. No és viral, no és nou, però Mercadona ha aconseguit que es mantingui com tota una joia per a qui vol resultats ràpids sense complicació.

Hi ha qui el porta sempre a la bossa i d'altres el reserven només per a dies importants, però tothom coincideix en la seva eficàcia. El seu efecte no dura eternament, però sí prou per a repetir compra. I encara que no se'n parla gaire, Mercadona sap que aquest petit aliat no necessita gaire publicitat.

Una solució ràpida de Mercadona que dona un respir a la teva mirada cansada

Reduir a l'instant les bosses i les ulleres és possible sense passar per tractaments cars o complexos. Hi ha un producte a Mercadona que ha aconseguit fer-se un lloc gràcies a la seva efectivitat. Sense ser una novetat, s'ha convertit en un aliat recurrent per a qui vol resultats ràpids i visibles.

Aquest sèrum de Mercadona actua sobre la zona del contorn d'ulls, proporcionant un efecte tensor que es nota en pocs minuts. No es tracta d'una solució definitiva, però sí d'una ajuda puntual i eficaç. A més de reduir bosses i ulleres, millora l'aparença de les arrugues d'expressió.

La seva fórmula està pensada per aconseguir aquest efecte bona cara de manera gairebé immediata, sempre que s'apliqui correctament. Només cal una petita quantitat de la mida d'un gra d'arròs per notar-ne els beneficis. Això sí, és important no excedir-se, ja que fer servir més quantitat de la indicada pot generar residus blanquinosos.

El sèrum s'ha d'aplicar amb la cara neta i eixuta, estenent-lo a tocs sobre la zona inferior de l'ull. Després de l'aplicació, cal deixar assecar sense fer gestos durant uns minuts. Un cop sec, es pot maquillar la zona, preferiblement amb productes en pols o de base oliosa.

Com fer servir el sèrum de Mercadona sense errors i amb bons resultats

El producte no està indicat per a pells sensibles, per la qual cosa es recomana fer una prova abans si hi ha dubtes. Si apareixen vermellors, picor o coïssor, el millor és deixar de fer-lo servir i aclarir amb aigua. L'efecte tensor es pot notar, però no hauria de causar molèsties persistents.

Mercadona indica que el sèrum no s'ha d'utilitzar abans d'anar a dormir ni més de dues o tres vegades a la setmana. El seu ús és puntual, pensat per a ocasions concretes i no com a part d'una rutina diària. Així s'evita sobrecarregar la pell o que apareguin efectes no desitjats.

Cada caixa inclou cinc ampolles, amb una capacitat que permet unes deu aplicacions en total. El preu és de 5 euros per caixa, cosa que converteix aquest sèrum en una opció assequible. Sempre cal tancar bé l'envàs després de cada ús i guardar-lo en un lloc fresc i sec.

És important no fer servir maquillatges amb base aquosa després d'aplicar el producte, ja que això en redueix l'efectivitat. Les BB o CC creams, per exemple, no són compatibles amb aquest tipus de sèrum. Seguir aquestes indicacions és clau perquè el producte funcioni correctament i ofereixi els resultats esperats.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis.