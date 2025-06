El dolç que Mercadona acaba de llançar és el preferit dels més llaminers: només 1,65 €

Mercadona segueix demostrant per què és la referència al mercat amb un llançament que promet deixar empremta. La cadena valenciana ha tornat a sorprendre amb una proposta irresistible per als llaminers. No és només un producte més, és la nova sensació que es farà un lloc a les prestatgeries.

Una nova joia ha arribat a la secció de fleca de Mercadona, pensada per a aquells que sempre busquen un caprici deliciós. Aquesta vegada, la cadena ha anat un pas més enllà i ha creat una cosa única. Encara que és difícil de resistir, el millor és gaudir-ne sense presses.

Una opció deliciosa per als més llaminers

Mercadona ha apostat per un dolç tradicional però amb un toc especial. El producte, que es presenta en una safata amb tres unitats, està farcit d'una crema suau que el fa ideal per a qualsevol moment. La seva textura esponjosa i el sabor equilibrat fan d'aquest dolç una opció perfecta per a qui gaudeix de la brioixeria.

La combinació de la massa lleugera amb el farcit cremós ressalta el millor de la tradició pastissera. Encara que aquest tipus de dolç no és nou, Mercadona ha aconseguit fer un gir amb una textura més suau i un sabor refinat. Aquesta variació en la recepta tradicional el converteix en una opció atractiva per a qui busca una cosa senzilla però deliciosa.

El format de tres unitats per safata en facilita el consum, cosa que fa que aquest dolç sigui ideal tant per compartir en família com per gaudir-ne en solitari. A més, el producte és prou versàtil per ser una opció vàlida en diverses ocasions. Tant si és per esmorzar, berenar o fins i tot com a postres després d'un àpat.

Pel que fa a la presentació, el producte és fàcil de conservar, cosa que permet gaudir-ne durant diversos dies sense perdre frescor. Aquesta característica el converteix en una elecció pràctica per a aquells que prefereixen comprar productes llestos per consumir sense complicacions de conservació o preparació.

Preu assequible i convenient per a tothom

Aquest nou dolç de Mercadona es presenta a un preu d'1,65 euros per safata, cosa que el converteix en una opció assequible a la secció de fleca. A aquest preu, Mercadona segueix demostrant el seu compromís per oferir productes de qualitat a preus competitius. Això el converteix en una opció ideal per als consumidors que volen gaudir d'un caprici sense haver de gastar massa.

Amb tres unitats a cada safata, aquest producte resulta especialment atractiu per a qui busca una opció econòmica sense renunciar al sabor i la qualitat. La relació qualitat-preu d'aquest dolç és un dels seus punts forts. I és que ofereix un sabor deliciós i una ració adequada per un preu raonable.

L'estratègia de Mercadona de mantenir preus baixos i productes accessibles ha estat clau en el seu èxit. Aquest dolç farcit de crema no n'és l'excepció, ja que ofereix un producte d'alta qualitat a un preu que molts consumidors consideraran just. La cadena ha aconseguit equilibrar sabor, qualitat i preu de manera efectiva.

Amb el seu preu d'1,65 euros, Mercadona segueix consolidant-se com una opció preferida per a qui busca productes de qualitat sense comprometre el seu pressupost. L'empresa es manté fidel a la seva missió d'oferir productes que compleixin amb les expectatives dels consumidors. Especialment en termes de sabor, accessibilitat i comoditat.

Preus i ofertes actualitzats el dia 22/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis.