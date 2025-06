Lidl té la solució més barata per posar ordre sense trencar-te el cap: Ikea KO

Lidl ha tornat a fer-ne de les seves amb un d'aquells invents que entren a casa sense fer soroll. No és nou ni tecnològic, però soluciona un problema que cansa qualsevol. I el millor és que no cal ni moure un dit per entendre com pot arribar a ser d'útil.

De vegades Lidl no necessita grans campanyes per col·locar un producte a tot arreu. Només cal que sigui pràctic, barat i que ajudi a fer que casa teva no sembli un camp de batalla. I això és justament el que ha aconseguit una altra vegada sense despentinar-se.

Un clàssic de Lidl que continua funcionant igual de bé que el primer dia

L'estanteria per a sabates de Lidl està disponible a la seva web des de fa temps i no deixa de cridar l'atenció per la seva funcionalitat. Està pensada per emmagatzemar fins a sis parells de sabates sense complicacions. Els seus tres nivells permeten ordenar tota classe de calçat i tenir-lo sempre a mà sense ocupar gaire espai.

Les seves mesures són força ajustades, cosa que permet col·locar-la a l'entrada, al dormitori o en un armari. Amb 36 cm de fons, 79 cm d'ample i 50 cm d'alt, s'adapta sense problema a qualsevol espai. Tot i així, ofereix una estructura prou estable per col·locar-hi sabates sense que trontolli.

Cada prestatge té una resistència de fins a 5 quilos, cosa que significa que hi pots posar des de sabatilles lleugeres fins a botes més pesades. L'estructura és senzilla, però està fabricada amb materials resistents. També és apta per a zones humides, com terrasses cobertes o banys.

A més, l'estanteria ha estat dissenyada amb materials respectuosos amb el medi ambient. Lidl no només aposta per productes pràctics, també per aquells que cuiden l'entorn. És un detall que molts consumidors valoren, encara que no sempre es mencioni.

Un preu ajustat per a una estanteria que compleix el que promet

Lidl manté el preu d'aquest article sense grans pujades, una cosa poc habitual en aquests temps. L'estanteria costa 19,99 euros, una xifra raonable pel que ofereix. És d'aquells productes que compleixen la seva funció sense fer gaire soroll.

Tot i que no és una novetat, continua destacant entre els productes organitzadors que Lidl ofereix a la seva web. La seva utilitat ha fet que es mantingui al catàleg malgrat la rotació constant d'articles. I la veritat és que continua sent una bona compra per a qui busca solucions pràctiques.

Un altre punt a favor és que no requereix eines complicades per muntar-la, ni gaire temps. En pocs passos està llesta per fer-se servir i no pesa gaire. Això també la converteix en una opció ideal per a persones que viuen soles o no tenen gaire traça amb el bricolatge.

No necessita manteniment especial i es neteja amb un simple drap humit. Com que no té parts metàl·liques ni entapissats, la seva durabilitat és més alta del que podria semblar. Per això, tot i que hi hagi opcions més grans o més sofisticades, aquesta continua sent una de les més equilibrades.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis