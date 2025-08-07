Ni lleixiu ni KH7: Mercadona té el producte de neteja que ho deixa tot impecable
Mercadona revoluciona la neteja de la llar amb un producte fàcil d'utilitzar que ja s'està fent viral arreu
Mercadona torna a encertar amb un producte que està causant sensació entre qui busca solucions ràpides. La cadena l'ha posat a la venda sense fer soroll, però ja és a totes les cases. Qui el prova assegura que Mercadona ha trobat la manera de facilitar una tasca que sempre fa molta mandra.
No és la primera vegada que Mercadona revoluciona la neteja de la llar amb un invent senzill i efectiu. Aquesta vegada ha apostat per un producte que promet deixar resultats visibles sense necessitat d'esforç. Mercadona l'ha creat pensant en qui no vol perdre temps però tampoc renunciar a tenir-ho tot impecable.
El nou imprescindible per mantenir els teus terres brillants
La neteja de la llar pot ser una tasca senzilla si tries bé els productes que fas servir cada dia. Mercadona ha llançat recentment un producte pensat per facilitar-te la vida a casa. És un abrillantador de terres que aconsegueix resultats professionals amb molt poc esforç i sense necessitat de productes addicionals.
Aquest nou producte de Mercadona està dissenyat per a tot tipus de terres rentables que tinguis a casa. No importa si és marbre, terratzo, gres o fins i tot parquet tractat, el resultat sempre és impecable. El millor és que no deixa residus ni altera la capacitat de lliscament natural de cada superfície, respectant-ne l'acabat original.
El format també és pràctic perquè ve en una ampolla d'1 litre que cundeix per a moltes neteges. Només cal afegir dos taps del producte en un cubell d'aigua i passar la fregona com de costum. És important no fer-lo servir concentrat ni sobredosificar, perquè un excés pot entelar la brillantor que tant busques.
Mercadona ha apostat per una fórmula senzilla, però efectiva que aporta un acabat lluent des del primer ús. No hauràs de fregar ni fer servir productes complementaris per aconseguir una brillantor duradora. A més, com que és biodegradable, és una opció més respectuosa amb el medi ambient i perfecta per a qui busca productes sostenibles.
Abrillantador de terres Bosque Verde de Mercadona: preu i avantatges
L'abrillantador de terres Bosque Verde de Mercadona té un preu de 2,50 euros l'ampolla d'1 litre, cosa que el converteix en un producte molt econòmic. Amb aquesta quantitat en tens prou per netejar desenes de vegades, sempre que respectis les dosis recomanades. Això el converteix en una opció rendible davant d'altres productes similars del mercat.
El seu mode d'ús no pot ser més senzill: dos taps per cubell d'aigua, netejar amb una fregona ben escorreguda i deixar assecar sense necessitat d'aclarir. El producte actua en pocs minuts i deixa un acabat brillant que realça el terra. Si busques un efecte encara més polit, pots passar una mopa un cop sec per potenciar la brillantor.
És important recordar alguns advertiments d'ús per evitar errors comuns. No s'ha d'utilitzar en parquet sense envernissar ni tampoc aplicar el producte directament sobre el terra sense diluir. Aquestes precaucions garanteixen un resultat impecable i eviten que el terra perdi el seu aspecte natural o es generi un acabat entelat.
L'abrillantador de terres de Mercadona no altera la seguretat del paviment, ja que no en modifica el nivell de lliscament. Això vol dir que podràs gaudir d'un terra net i brillant sense comprometre l'adherència habitual. A més, aporta una agradable aroma a net que deixa una sensació fresca a tota la llar.
Preus i ofertes actualitzats el dia 06/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
