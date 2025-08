Avui ha arribat a Aldi la bomba que sempre has volgut per a la teva nevera: bogeria

Aldi torna a liar-la amb un d'aquells invents que et fan pensar per què no l'havies comprat abans. El d'avui no és un simple caprici, és la solució que et faltava per posar ordre a la cuina. Aldi ha trobat la manera que aprofitis cada compra com si fos l'última.

A Aldi saben que no hi ha res més frustrant que obrir la nevera i descobrir que el menjar no ha aguantat. Per això avui s'han tret de la màniga un utensili que es convertirà en imprescindible. Aldi no falla quan es tracta d'estalviar i fer la vida més fàcil a casa.

Així és la nova eina que t'ajudarà a conservar els aliments

Aldi llança avui un accessori pensat per a qui busca estalviar i mantenir la frescor dels aliments. Es tracta d'una envasadora al buit amb funcions pràctiques i disseny compacte. És fàcil d'utilitzar, ocupa poc espai i permet conservar els aliments de manera segura durant més temps.

L'aparell fa aproximadament 37,8 x 9,3 x 7,1 cm, ideal per a qualsevol taulell sense resultar molest. Inclou un sistema que envasa els aliments de manera hermètica a l'aire i a l'aigua. Així s'allarga la vida útil de carns, fruites, embotits i qualsevol aliment que acostumes a tenir a la nevera.

L'interessant d'aquesta envasadora al buit d'Aldi són les seves quatre funcions, una d'elles específica per a aliments tous o humits. Això és molt útil per guardar productes delicats que es podrien aixafar fàcilment. Gràcies al seu disseny, el procés d'envasat és ràpid i no requereix esforç.

A més, aquest model inclou un tallador i segellador de bosses integrat que facilita molt la tasca sense haver-te de preocupar de tancar malament les bosses. Aldi ha pensat a oferir un pack complet que inclou làmina de 22 x 300 cm, cinc bosses de buit i junta de recanvi. Tot per un preu molt ajustat: només 19,99 euros.

Preu, accessoris i per què val la pena tenir-la a casa

Però Aldi no es queda només en la màquina. També ofereix làmines per envasar al buit compatibles amb l'aparell, lliures de BPA i a punt per a microones. Els packs estan disponibles en dos models: 2 rotllos de 28 x 300 cm o 3 de 22 x 300 cm, tots dos per 3,99 euros.

Un dels avantatges d'aquestes làmines és que compten amb un espai d'etiquetatge molt útil per identificar el que hi guardes. Això és perfecte per organitzar la nevera o el congelador sense confusions. A més, com que són aptes per descongelar al microones, estalvies temps i evites haver de canviar de recipient.

Amb aquest sistema d'envasat al buit, Aldi ofereix una solució còmoda per reduir el malbaratament d'aliments a casa. És ideal per a qui fa compres grans i vol mantenir la qualitat dels productes durant més temps. També és perfecta per cuinar al buit, si t'animes a preparar receptes més elaborades

El preu ajustat de l'envasadora i els seus accessoris la converteixen en una opció atractiva davant d'altres models del mercat. Aldi aposta per oferir qualitat sense disparar el pressupost familiar. Si busques una eina pràctica i econòmica per organitzar la teva cuina, aquesta envasadora pot ser l'elecció més lògica

