Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
English Español
Logo Whatsapp
Una persona somrient assenyala el logotip de Lidl mentre un logotip de Zara està ratllat.
Lidl torna a plantar cara a Zara amb una de les peces de la temporada | Camara Pexels, Zara, Lidl, Dean Drobot
CONSUM

Lidl té la peça més còmoda de l’estiu i deixa Zara per terra: ho peta

A la web de Lidl hi ha un bàsic que et solucionarà tots els looks de diari sense que hi hagis de pensar massa

per

Marta Cabrera

Lidl torna a deixar clar que no cal gastar-se una fortuna per tenir a l'armari peces amb molt de rollo. El seu catàleg en línia segueix sorprenent amb bàsics que encaixen en qualsevol estil diari. Aquesta vegada Lidl aposta per un disseny senzill, còmode i amb aquell punt versàtil que sempre acaba sent un encert

Hi ha ocasions en què Lidl s'avança a les marques de sempre i col·loca als seus prestatges el que tots anirem a buscar després. Sense grans campanyes, sense anuncis cridaners, però amb un ull increïble per allò pràctic. Aquest és un d'aquests casos en què Lidl encerta de ple amb una peça que ho té tot per no passar desapercebuda

La peça de Lidl que es convertirà en la teva millor opció per a l'estiu

Lidl té a la seva pàgina web una faldilla midi que val la pena tenir en compte si busques comoditat sense renunciar a l'estil. No és un llançament nou, però segueix sent una de les més buscades. I és que el seu disseny senzill, però ben pensat, la converteix en una peça versàtil per a qualsevol dia

Faldilla llarga de color verd oliva sobre un fons desenfocat d’una botiga amb logotip blau i groc

Aquesta faldilla és ideal per utilitzar en qualsevol moment del dia | Camara Lidl

Està fabricada en cotó pur, cosa que garanteix suavitat al tacte i una sensació de frescor contínua. El teixit 100 % cotó permet que la pell respiri, evitant la calor excessiva. Això la fa perfecta per a aquells dies llargs d'estiu en què la comoditat és clau

El tall de la faldilla és d'estil 7/8, una llargada moderna que estilitza la figura sense ser incòmoda. La cintura elàstica ajusta amb suavitat, adaptant-se sense estrènyer i donant llibertat total de moviment. A més, compta amb butxaques laterals que aporten aquell toc pràctic que sempre s'agraeix

Imatge de cantonada de botiga gran de Lidl, amb vidrieres, des de l'exterior

La pots trobar a un preu increïble a la pàgina web de Lidl | Camara Lidl

Disponible en un elegant to verd, aquesta faldilla de Lidl es presenta en talles que van de la XS a la L. S'adapta bé a diferents cossos, mantenint la seva caiguda lleugera i afavoridora. Tot això amb un preu de 7,99 euros, cosa que la converteix en una opció assequible i funcional

Així pots combinar la faldilla de Lidl per treure'n el màxim profit

El color verd d'aquesta faldilla et permet jugar amb moltes combinacions senzilles i resultones. Amb un top blanc ajustat i sandàlies negres tindràs un look net i fresc per a qualsevol pla. Si prefereixes una cosa més urbana, pots canviar les sandàlies per unes sabatilles blanques i afegir-hi una jaqueta texana

També pots optar per un aire més bohemi, combinant la faldilla amb una brusa ampla en tons beix. Afegeix-hi una bossa de ràfia i el conjunt tindrà aquell punt relaxat que funciona en qualsevol ocasió. Fins i tot amb un crop top en tons mostassa o terracota, el resultat serà diferent i molt estilós

Dona amb faldilla llarga verd oliva amb cintura elàstica i sandàlies negres

Lidl aposta per una faldilla que combina fàcilment amb qualsevol look | Camara Lidl

Per a dies més frescos, aquesta faldilla de Lidl segueix sent una aliada perfecta gràcies al seu tall. N'hi ha prou amb afegir-hi un jersei fi i unes botes curtes per tenir un look còmode i abrigat. Si prefereixes un toc més casual, una dessuadora oversize pot ser la clau per transformar el conjunt

La clau d'aquesta faldilla és la seva senzillesa, perquè permet adaptar-la a diferents estils sense complicacions. No cal omplir l'armari de peces impossibles per crear looks que funcionin. Lidl ha trobat una fórmula que combina preu, comoditat i estil, i això sempre és un encert

Preus i ofertes actualitzats el dia 06/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis

➡️ Consum

Més notícies: