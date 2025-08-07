Ni lejía ni KH7: Mercadona tiene el producto de limpieza que lo deja todo impecable

Mercadona vuelve a dar en el clavo con un producto que está causando sensación entre quienes buscan soluciones rápidas. La cadena lo ha sacado a la venta sin hacer ruido, pero ya está en todas las casas. Quienes lo prueban aseguran que Mercadona ha encontrado la forma de facilitar una tarea que siempre da mucha pereza.

No es la primera vez que Mercadona revoluciona la limpieza del hogar con un invento sencillo y efectivo. Esta vez ha apostado por un producto que promete dejar resultados visibles sin necesidad de esfuerzo. Mercadona lo ha creado pensando en quienes no quieren perder tiempo pero tampoco renunciar a tenerlo todo impecable.

El nuevo imprescindible para mantener tus suelos brillantes

La limpieza del hogar puede ser una tarea sencilla si eliges bien los productos que usas a diario. Mercadona ha lanzado recientemente un producto pensado para facilitarte la vida en casa. Es un abrillantador de suelos que consigue resultados profesionales con muy poco esfuerzo y sin necesidad de productos adicionales.

Este nuevo producto de Mercadona está diseñado para todo tipo de suelos lavables que tengas en casa. No importa si es mármol, terrazo, gres o incluso parquet tratado, el resultado siempre es impecable. Lo mejor es que no deja residuos ni altera la capacidad de deslizamiento natural de cada superficie, respetando su acabado original.

El formato también es práctico porque viene en una botella de 1 litro que cunde para muchas limpiezas. Solo necesitas añadir dos tapones del producto en un cubo de agua y pasar la fregona como de costumbre. Es importante no usarlo concentrado ni sobredosificar, porque un exceso puede empañar el brillo que tanto buscas.

Mercadona ha apostado por una fórmula sencilla, pero efectiva que aporta un acabado reluciente desde el primer uso. No tendrás que frotar ni emplear productos complementarios para conseguir un brillo duradero. Además, al ser biodegradable, es una opción más respetuosa con el medio ambiente y perfecta para quienes buscan productos sostenibles.

Abrillantador de suelos Bosque Verde de Mercadona: precio y ventajas

El abrillantador de suelos Bosque Verde de Mercadona tiene un precio de 2,50 euros la botella de 1 litro, lo que lo convierte en un producto muy económico. Con esta cantidad tienes suficiente para limpiar decenas de veces, siempre y cuando respetes las dosis recomendadas. Esto lo convierte en una opción rentable frente a otros productos similares del mercado.

Su modo de empleo no puede ser más sencillo: dos tapones por cubo de agua, limpiar con una fregona bien escurrida y dejar secar sin necesidad de aclarado. El producto actúa en pocos minutos y deja un acabado brillante que realza el suelo. Si buscas un efecto aún más pulido, puedes pasar una mopa una vez seco para potenciar el brillo.

Es importante recordar algunas advertencias de uso para evitar errores comunes. No se debe utilizar en parquet sin barnizar ni tampoco aplicar el producto directamente sobre el suelo sin diluir. Estas precauciones garantizan un resultado impecable y evitan que el suelo pierda su aspecto natural o se genere un acabado empañado.

El abrillantador de suelos de Mercadona no altera la seguridad del pavimento, ya que no modifica su nivel de deslizamiento. Esto significa que podrás disfrutar de un suelo limpio y brillante sin comprometer la adherencia habitual. Además, aporta un agradable aroma a limpio que deja una sensación fresca en todo el hogar.

