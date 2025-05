Bones notícies de Mercadona als seus clients: Torna la salsa de 2 euros més saborosa

Mercadona no deixa de sorprendre amb llançaments que revolucionen la cuina dels seus clients. Aquesta nova proposta destaca pel seu sabor intens i la seva versatilitat a l'hora d'acompanyar tot tipus de plats. A Mercadona saben com combinar tradició i frescor en cada producte.

Cada vegada que Mercadona presenta una novetat, genera gran expectativa entre els seus seguidors. Aquesta última incorporació recupera aromes i sabors molt estimats, ideals per realçar qualsevol menjar. La qualitat i el preu competitiu continuen sent l'essència de Mercadona en cada llançament.

Mercadona llança la seva nova salsa, l'aliada perfecta per a les teves carns

Mercadona ha presentat la seva salsa Brasa & Sabor, un llançament que reforça la seva aposta per productes que faciliten la cuina diària. Aquesta salsa destaca per combinar ingredients com all, tomàquet, ceba i una barreja d'espècies seleccionades per intensificar el sabor. La seva recepta està dissenyada per acompanyar especialment carns a la brasa, aportant un toc tradicional i saborós.

Aquest producte es comercialitza en un pot de 310 grams, ideal per conservar la frescor i facilitat d'ús. El seu preu a Mercadona és d'1,60 euros, un cost accessible per a aquells que busquen millorar els seus plats sense complicacions. La salsa Brasa & Sabor es posiciona com una opció pràctica i econòmica per a aquells que gaudeixen de les graellades i menjars amb sabor intens.

Molts consumidors han notat que aquesta salsa guarda una semblança notable amb una salsa argentina que Mercadona va tenir en el passat. Aquella salsa va desaparèixer fa temps, però va quedar en el record per la seva qualitat i el seu enfocament en realçar el sabor de les carns. La nova Brasa & Sabor sembla recuperar aquest esperit, combinant tradició i practicitat.

La presentació en pot facilita el seu ús directe sobre carns, marinats o per acompanyar guarnicions. A més, la composició de la salsa la fa apta per a diferents tipus de carn, ja sigui de boví, porc o pollastre. Aconsegueix potenciar el seu sabor amb un toc fumat i especiat que molts valoren.

Salsa Brasa & Sabor de Mercadona: Així s'utilitza

El secret d'aquesta salsa rau en la seva barreja d'ingredients acuradament seleccionats. L'all aporta un aroma intens i característic que ressalta el sabor de la carn. El tomàquet i la ceba contribueixen amb una base dolça i lleugerament àcida, equilibrant el conjunt.

Les espècies, encara que no especificades en detall per Mercadona, es perceben com un element fonamental. Aquestes li atorguen aquest toc únic de la salsa Brasa & Sabor. Gràcies a aquest equilibri, el producte no només és ideal per a carns, sinó també per donar vida a guisats i altres preparacions culinàries.

La textura cremosa i la consistència adequada faciliten la seva aplicació directa o el seu ús com a base per a marinats. És un producte llest per utilitzar, pensat per simplificar la vida a la cuina sense sacrificar el sabor. Mercadona ha cuidat també el format, ja que el pot de 310 grams és pràctic per emmagatzemar i consumir.

Pel seu preu d'1,60 euros, aquesta salsa es presenta com una opció competitiva dins del mercat. Mercadona aposta per la qualitat a un cost assequible, buscant satisfer els clients que volen innovar sense complicacions ni grans desemborsaments. Aquest llançament confirma l'estratègia de Mercadona de mantenir una oferta variada i atractiva en salses i complements culinaris.

