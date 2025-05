Dilluns arriba a Lidl la bogeria que voldràs al teu bany: molts ho demanaven a crits

Lidl torna a marcar tendència amb un llançament que canviarà la forma en què veiem un dels espais més usats de la casa. La cadena alemanya aposta per combinar estil i funcionalitat en un sol producte. Aquesta novetat arriba just a temps per renovar l'ambient amb frescor i comoditat.

Cada temporada, Lidl sorprèn amb idees que transformen el quotidià en quelcom especial. Els seus productes destaquen per qualitat i disseny accessible, guanyant-se un lloc en llars de tot el país. Ara, una nova proposta promet cridar l'atenció pel seu caràcter pràctic i el seu atractiu visual.

Lidl presenta l'article de bany més estil

Lidl posa a la venda una catifa de bany amb pèl llarg que promet convertir-se en el complement ideal per al teu bany. Està fabricada amb materials reciclats, una aposta clara per la sostenibilitat. El seu teixit suau i agradable la fa molt còmoda per usar després de la dutxa o el bany.

La catifa està disponible en quatre models amb mides específiques per adaptar-se a diferents espais. La síndria mesura aproximadament 46 x 85 cm, la llimona 45 x 82, la taronja 48 x 80 i la maduixa 50 x 80. Cada disseny ofereix una mida pràctica i versàtil per al bany.

La part posterior compta amb un revers antilliscant que garanteix la seguretat en trepitjar-la. Això és especialment important per evitar accidents en zones humides com el bany. A més, el seu manteniment és senzill, ja que es pot rentar a màquina fins a 30 graus, facilitant la seva neteja i durabilitat.

El preu d'aquesta catifa de bany a Lidl és molt competitiu, només 7,99 euros. Un cost assequible per renovar amb estil i practicitat un espai tan utilitzat. La relació qualitat-preu és una de les característiques que defineixen les ofertes de Lidl en productes per a la llar.

Una catifa estilosa i, a més, segura

Escollir una catifa que combini estil i funcionalitat és essencial per millorar l'experiència diària al bany. La catifa que Lidl llança aquest dilluns compleix amb escreix aquest objectiu gràcies al seu disseny atractiu i la seva textura confortable. Els models fruiters aporten un toc fresc i alegre, perfecte per a l'època de l'any.

La mida de cada catifa permet col·locar-la davant del lavabo, la dutxa o la banyera, proporcionant una superfície càlida i segura. El seu revers antilliscant evita desplaçaments, un plus de seguretat per a qualsevol llar. A més, el pèl llarg ofereix una sensació acollidora en trepitjar.

Gràcies al fet que es pot rentar a la rentadora, mantenir la catifa sempre neta és fàcil i ràpid. Això ajuda a conservar el seu aspecte i qualitat durant més temps. És un punt important per a aquells que busquen productes pràctics i duradors.

Amb un preu de 7,99 euros, aquesta catifa de bany de Lidl suposa una inversió petita per a un canvi visual significatiu al bany. A més, la seva disponibilitat en totes les botigues físiques des d'aquest dilluns la fa accessible per a tothom. Una oportunitat per actualitzar la decoració sense complicacions ni grans despeses.

Preus i ofertes actualitzats el dia 17/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis