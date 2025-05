Arriba la felicitat a Mercadona amb el plat preparat que revoluciona els teus àpats

Mercadona segueix innovant i sorprenent els seus clients amb novetats pensades per facilitar el dia a dia sense renunciar a la qualitat i el sabor. La cadena aposta per solucions pràctiques que encaixen en estils de vida moderns. Aquesta última incorporació segueix arribant a les botigues que té Mercadona repartides al nostre país.

Practicitat i qualitat en cada safata

Mercadona presenta el seu arròs de verdures en una safata individual de 280 grams, dissenyada per a una ració perfecta. Aquest plat llest per consumir facilita la vida de qui porta un ritme accelerat. Només cal perforar el film, escalfar-lo al microones durant dos minuts a màxima potència i retirar el film i l'etiqueta.

La preparació ràpida no compromet el sabor ni la textura. Un cop escalfat, només queda remoure perquè l'arròs i les verdures es barregin de forma homogènia. Així, s'aconsegueix un plat saborós i llest per gaudir sense embrutar ni esperar.

Aquest arròs combina arròs de qualitat amb verdures fresques, cuinades per conservar els seus nutrients i sabor. És una alternativa saludable i equilibrada que s'adapta a diferents estils de vida. La seva recepta està pensada per satisfer a qui busca practicitat i bon gust.

El preu d'aquesta safata d'arròs de verdures a Mercadona és de 3,50 euros, una xifra molt competitiva que ofereix una excel·lent relació qualitat-preu. Aquesta accessibilitat econòmica reforça el seu atractiu per a consumidors que busquen solucions ràpides sense gastar massa. A més, representa una opció còmoda per menjar bé sense complicacions.

Un arròs perfecte per al dia a dia

L'arròs de verdures Mercadona pot consumir-se tal qual o com a base per enriquir les teves receptes casolanes. El seu format pràctic permet menjar-lo en qualsevol moment, ja sigui a casa, a l'oficina o fora. Això facilita mantenir una alimentació equilibrada sense complicacions.

La facilitat d'escalfament al microones fa que sigui perfecte per a qui disposa de poc temps o per a qui no vol complicar-se a la cuina. En només dos minuts tindràs un plat calent i nutritiu, llest per menjar. Aquesta rapidesa converteix aquest producte en un aliat per al dia a dia.

Mercadona respon amb aquest producte a la demanda creixent de plats preparats saludables i equilibrats. La seva mida de 280 grams està pensada per cobrir les necessitats nutricionals d'un àpat lleuger o un sopar. Així, s'adapta bé a diferents moments i necessitats alimentàries.

L'arròs aporta hidrats de carboni complexos i energia, mentre que les verdures subministren fibra, vitamines i minerals. Aquesta combinació converteix el producte en una opció equilibrada per a qui desitja cuidar la seva dieta sense renunciar a la comoditat. A més, ajuda a mantenir un estil de vida actiu i saludable.

Actualment, aquest arròs de verdures està disponible als supermercats Mercadona de tota Espanya. La seva presència a les prestatgeries amplia les possibilitats per a qui busca una alimentació senzilla i de qualitat sense dedicar molt de temps a cuinar. Sens dubte, és una opció pràctica per a qui valora la rapidesa sense perdre sabor.

Preus i ofertes actualitzats el dia 16/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis