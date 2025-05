Arriba la felicitat a Mercadona amb el dolç més saborós: per llepar-se els dits

Mercadona ha llançat una novetat que està sorprenent a molts. Es tracta d'una proposta innovadora que ha captat ràpidament l'atenció dels seus clients. Aquest nou producte s'està convertint en tot un èxit.

Una xocolata més saludable per gaudir sense culpes

Mercadona ha posat a disposició dels seus clients una tauleta de xocolata negra amb un 72% de cacau, ideal per als paladars més exigents. Aquesta xocolata es caracteritza pel seu alt contingut de cacau, cosa que la converteix en una opció rica en antioxidants. A més, està acompanyada d'ametlles senceres, cosa que millora la seva textura i aporta greixos saludables.

El més destacat d'aquest producte és que no conté sucres afegits. Això la converteix en una alternativa atractiva per a persones que busquen reduir el seu consum de sucres refinats. Amb aquesta proposta, Mercadona respon a la demanda creixent de productes més saludables sense sacrificar el sabor.

Aquesta xocolata negra de Mercadona és perfecta per a aquells que cuiden la seva dieta, però no volen renunciar a gaudir d'un deliciós snack. Tot i ser una opció saludable, continua oferint un sabor intens i satisfactori. Això és possible gràcies a la qualitat dels seus ingredients i el seu alt percentatge de cacau.

La tauleta té un pes de 150 grams, cosa que la converteix en una mida ideal per compartir o gaudir en diverses ocasions. El seu format pràctic la fa perfecta per portar a la motxilla o gaudir a casa. A més, el seu preu és molt competitiu, cosa que la converteix en una opció accessible per a totes les butxaques.

Característiques nutricionals i beneficis d'aquesta xocolata

La xocolata negra al 72% de cacau que ofereix Mercadona té una sèrie de beneficis nutricionals ideals per incorporar en una dieta equilibrada. El cacau és ric en flavonoides, compostos antioxidants que afavoreixen la salut cardiovascular. Aquests antioxidants ajuden a reduir la inflamació i protegir les cèl·lules del dany causat pels radicals lliures.

Les ametlles senceres també aporten beneficis addicionals, com proteïnes, fibra i greixos saludables. Aquestes propietats ajuden a millorar el colesterol i proporcionen energia de forma sostinguda. Les ametlles contribueixen a que aquesta xocolata sigui no només deliciosa, sinó també nutritiva.

En no contenir sucres afegits, aquest producte és perfecte per a persones que busquen reduir el seu consum de sucre. No obstant això, el seu sabor continua sent deliciós gràcies a l'intens cacau i les ametlles. Encara que la xocolata negra sol ser amarga, la combinació amb ametlles suavitza el seu sabor sense perdre l'essència del cacau pur.

Encara que és un producte saludable, és important consumir-lo amb moderació a causa del seu contingut calòric. Cada porció de xocolata negra aporta una dosi significativa d'energia, per la qual cosa es recomana gaudir-lo com a part d'una dieta equilibrada. Aquesta xocolata és perfecta per a aquells que desitgen gaudir d'un dolç sense descuidar la seva salut.

Un preu increïble per a una gran xocolata

La tauleta de xocolata negra al 72% de cacau amb ametlles senceres de Mercadona està disponible en tots els seus establiments. Aquest producte es pot trobar en els lineals de les botigues físiques i també a la botiga en línia de Mercadona. La disponibilitat tant a botiga com en línia permet als clients adquirir-lo de manera còmoda i ràpida.

El preu de la tauleta és de 2,85 euros per 150 grams, un preu competitiu tenint en compte la qualitat dels ingredients. Aquest preu fa que la xocolata sigui accessible per a una àmplia gamma de consumidors. A més, la mida de la tauleta és ideal per a aquells que busquen un dolç per compartir o gaudir al llarg de la setmana.

Preus i ofertes actualitzats el dia 06/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis