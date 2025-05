Ni Druni ni Primor: Mercadona té el cosmètic que et deixa els llavis perfectes

Mercadona ha tret un d'aquests productes que a les xarxes no paren de recomanar. És pràctic, bonic i fàcil d'usar. Tot apunta que serà el pròxim èxit viral de la seva secció beauty.

El nou tractament labial de Mercadona

Mercadona ha llançat el pack Kiss Me, un tractament complet per a la cura dels llavis. Aquest conjunt inclou tres productes essencials: un exfoliant labial, una mascareta labial i una brillantor de llavis. Tot ve presentat en una caixa pràctica i atractiva.

L'exfoliant labial ajuda a eliminar les cèl·lules mortes, deixant els llavis suaus i llestos per a la hidratació. La mascareta labial proporciona una hidratació profunda, ideal per a llavis secs o esquerdats. La brillantor de llavis aporta un toc de color i brillantor, completant el tractament.

Aquest pack de tractament labial Kiss Me està disponible a Mercadona per un preu de 10 euros. És una opció accessible per a aquells que busquen cuidar els seus llavis amb productes de qualitat. A més, és perfecte per regalar o per incloure en la rutina diària de bellesa.

La combinació d'aquests tres productes permet mantenir els llavis en òptimes condicions durant tot l'any. L'ús regular de l'exfoliant i la mascareta assegura una hidratació contínua. La brillantor labial, per la seva banda, ofereix un acabat estètic i protector.

Per què triar el pack Kiss Me de Mercadona?

Mercadona és coneguda per oferir productes de qualitat a preus competitius. El pack Kiss Me no és l'excepció, proporcionant un tractament complet per als llavis per només 10 euros. A més, la presentació en caixa el fa ideal per regalar.

La facilitat d'ús dels productes inclosos permet incorporar-los fàcilment en la rutina diària. L'exfoliant s'aplica amb moviments suaus, la mascareta es deixa actuar durant uns minuts, i la brillantor s'aplica com un labial convencional. Aquesta simplicitat afavoreix el seu ús constant.

El pack Kiss Me és adequat per a tot tipus de pells, incloent les sensibles. Els seus ingredients estan seleccionats per minimitzar el risc d'irritacions, assegurant una cura delicada i efectiva. Això el converteix en una opció versàtil per a diversos usuaris.

Incloure el pack Kiss Me en la rutina de cura personal és una forma senzilla de mantenir els llavis saludables i atractius. El seu ús regular contribueix a prevenir la sequedat i les esquerdes, comunes en canvis d'estació. A més, la brillantor labial afegeix un toc de color que realça el somriure.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis