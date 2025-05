Ni Shein ni Amazon: Aquest invent de Lidl ho peta i tots els clients el volen

Lidl ha llançat un producte que està causant sensació entre els viatgers. Aquest article ofereix una solució ideal per a aquells que busquen comoditat i practicitat en els seus desplaçaments. És l'eina perfecta per aprofitar al màxim les teves escapades.

Una sorpresa per als més aventurers

El matalàs inflable de Lidl està dissenyat per adaptar-se a diversos tipus de vehicles, incloent turismes, tot terrenys i berlines. Amb unes mesures aproximades de 135 x 80 x 10 cm, ofereix prou espai per a una persona. La seva base estabilitzadora permet nivellar la superfície del seient del darrere, proporcionant una zona plana i còmoda per descansar.

La superfície està recoberta amb una capa de vellut, suau al tacte, i s'inclouen dos coixins inflables per a més comoditat. Una característica destacada és que la base i la superfície per jeure es poden inflar per separat, cosa que ofereix versatilitat en el seu ús. Sense la base, el matalàs també és apte per utilitzar en tendes de campanya o a casa.

La vàlvula de purga ràpida (Easy Deflate) facilita el buidatge d'aire de manera eficient, estalviant temps a l'hora de guardar-lo. A més, es pot inflar amb una bomba manual o elèctrica, adaptant-se a les preferències de l'usuari. Inclou una pràctica bossa de transport i un kit de reparació, assegurant la seva durabilitat i facilitat de transport.

Amb un pes total d'aproximadament 1,95 kg i una càrrega màxima de fins a 250 kg, aquest matalàs és lleuger i resistent. El seu color gris neutre combina fàcilment amb l'interior de la majoria dels vehicles. Disponible exclusivament a través de la pàgina web de Lidl, és una opció accessible per a aquells que busquen comoditat en els seus viatges.

Avantatges per descansar on vulguis

Un dels principals avantatges d'aquest matalàs és la seva capacitat per transformar el seient del darrere del teu cotxe en un llit còmode en minuts. Això és especialment útil en viatges llargs, parades nocturnes o situacions d'emergència on es requereix descans. La base estabilitzadora nivella la superfície, eliminant les irregularitats del seient i proporcionant una zona plana per dormir.

La versatilitat del matalàs també permet el seu ús fora del vehicle. Sense la base, es pot utilitzar en tendes de campanya, a casa com a llit supletori o fins i tot al jardí. Això el converteix en una inversió multifuncional, adaptant-se a diverses necessitats i situacions.

El disseny compacte i lleuger facilita el seu transport i emmagatzematge. La bossa de transport inclosa permet guardar-lo al maleter sense ocupar molt espai, sempre a punt per al seu ús. A més, el kit de reparació assegura que puguis solucionar petits inconvenients sense necessitat d'acudir a un servei tècnic.

Quant a la comoditat, la capa de vellut i els coixins inflables proporcionen una sensació de descans similar a la d'un llit tradicional. Això és fonamental per garantir un son reparador durant els teus desplaçaments. La càrrega màxima de 250 kg permet que dues persones puguin utilitzar-lo sense problemes, ampliant la seva funcionalitat.

Preu i disponibilitat

El matalàs inflable per a cotxe de Lidl té un preu de 19,99 euros, cosa que el converteix en una opció econòmica en comparació amb altres productes similars al mercat. Aquest preu inclou el matalàs, els coixins, la bossa de transport i el kit de reparació, oferint una excel·lent relació qualitat-preu.

És important destacar que aquest producte està disponible exclusivament a través de la pàgina web de Lidl. No es troba en botigues físiques, per la qual cosa és necessari realitzar la compra en línia i esperar l'enviament a domicili. Això pot ser un inconvenient per a aquells que prefereixen veure el producte abans d'adquirir-lo, però la comoditat i el preu competitiu compensen aquesta limitació.

Preus i ofertes actualitzats el dia 06/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis