Mercadona s'ha tret de la màniga una cosa que va de luxe per al dia a dia: comoditat

Mercadona torna a posar al congelador alguna cosa pensada per a qui no té temps ni ganes de complicar-se. És una d’aquelles coses que no semblen gran cosa, però que sempre van bé. Està on menys t’ho esperes i serveix per a més del que imagines.

A Mercadona saben que el dia a dia va a tota velocitat i que no sempre hi ha espai per cuinar amb calma. Per això han llançat alguna cosa que tant et serveix per a un dimarts qualsevol com per a un diumenge. Ho tens allà, a punt, i t’arregla més àpats del que sembla.

Mercadona té alguna cosa nova a la seva secció de congelats molt útil

De vegades costa trobar temps per cuinar, però tenir alguna cosa a punt al congelador pot ser un salvavides. Mercadona ho sap i ha llançat una opció pensada just per a aquests moments. És carn, ve a punt per fer servir, no ocupa gaire espai i s’adapta a gairebé qualsevol recepta que se t’acudeixi entre setmana.

Aquest producte congelat és carn de pollastre, concretament cuixes desossades amb pell, en bosses d’1 kg que ja estan a la venda. No cal tallar-la, ni netejar-la, ni preocupar-te per si es fa malbé. Pots agafar just el que necessites, cuinar-la com vulguis i tornar a guardar la resta sense problema.

Com que està congelada, es conserva perfectament durant mesos sense perdre gust ni textura. És una manera còmoda de tenir carn a casa sense necessitat d’anar al supermercat diverses vegades per setmana. La pell, a més, li dona aquell toc cruixent o sucós que sovint es perd amb altres talls.

El seu format fa que sigui ideal tant per a famílies com per a persones que cuinen per a un o dos. No cal descongelar tot el paquet si no vols, pots separar porcions fàcilment. A més, per 5,95 euros el quilo, és una alternativa econòmica davant d’altres productes similars.

Aquest pollastre que s’adapta a tota mena de receptes sense complicacions

El pollastre és una d’aquelles carns que mai falla, i si a més ve sense os i amb pell, les possibilitats es multipliquen. Pots fer-lo a la planxa, al forn, en guisats o fins i tot fregit si ho prefereixes. El fet que vingui ja net i a punt per cuinar estalvia molt de temps i evita desaprofitaments.

Les cuixes tenen més gust que el pit i queden molt més sucoses en la majoria de preparacions. La pell ajuda a mantenir la humitat, una cosa clau si vols que no quedi sec. És una part del pollastre versàtil i agraïda, perfecta per a qui gaudeix cuinant sense complicar-se.

Un altre avantatge és que, com que estan desossades, es poden tallar fàcilment o fins i tot fer servir senceres segons la recepta. Des d’un curri fins a unes fajitas, passant per un simple arròs amb verdures. Tenir sempre un quilo al congelador et dona marge per improvisar qualsevol àpat.

Mercadona ha apostat per un bàsic que encaixa a qualsevol cuina, sense floritures però amb molta lògica. Aquest pollastre congelat està pensat perquè no hagis de pensar-hi gaire. Només obrir el congelador, triar la quantitat que necessites i tenir el menjar a punt en poc temps.

