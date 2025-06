Mercadona té el plat perfecte contra la calor: ràpid, fresc i llest per emportar

Quan la calor apreta, l'últim que ve de gust és cuinar, i aquí és on Mercadona marca la diferència. La seva proposta més estiuenca ho té tot: frescor, sabor i zero complicacions. Mercadona ho sap i per això manté als seus lineals una cosa que ja és un bàsic de l'estiu.

No és una novetat, però a l'estiu torna a estar en boca de tothom perquè ho té tot per agradar. Mercadona aposta pel pràctic sense renunciar als ingredients que s'agraeixen amb aquestes temperatures. Lleugera, equilibrada i molt completa, és del més versàtil que ofereix Mercadona en refrigerats.

L'amanida de Mercadona que ho té tot

Mercadona té una d'aquestes opcions que et salven el dia sense complicacions ni pèrdua de temps. Es tracta de la seva amanida de pollastre, formatge i fruits secs, llesta per menjar i molt completa. Ve en un bol de 250 grams que pots portar on vulguis i menjar directament.

Aquesta amanida combina ingredients saborosos i nutritius sense descuidar el sabor ni la frescor. Porta pollastre rostit a tires, formatge fresc, enciam verd, enciam vermell i brots d'espinac tendres. A més, afegeix tomàquet cherry, barreja de fruits secs i fruita dessecada per a un contrast perfecte.

L'amaniment ve per separat i és molt senzill però saborós: oli d'oliva verge extra, vinagre i sal. Així cadascú pot decidir si amanir-la tota o només una part, segons el gust personal. No cal afegir-hi res més, està llesta per menjar en qualsevol moment.

El seu preu és de 4 euros, cosa que la converteix en una opció assequible per al dia a dia. Ideal per a qui busca menjar alguna cosa saludable sense invertir temps a cuinar ni gastar massa. Està disponible a la secció de refrigerats de Mercadona, al costat de la resta de plats llestos.

Fàcil de portar i perfecta per a l'estiu

Un dels seus punts forts és com resulta de còmoda per portar-la a la platja, a la piscina o a l'oficina. El bol es transporta fàcilment en una motxilla o bossa isotèrmica, sense risc de vessaments. Si tens una nevera a mà, l'experiència és encara més còmoda i pràctica.

L'amanida aguanta bé durant diverses hores en fred i es manté fresca fins al moment de menjar. Gràcies a la fruita dessecada i els fruits secs, aporta aquell toc dolç i cruixent que sorprèn. No és una barreja pesada ni embafadora, sinó equilibrada i lleugera.

Els brots d'espinac i els enciams donen una frescor que s'agraeix quan la calor apreta. La combinació amb el pollastre rostit i el formatge fresc converteix l'amanida en un àpat complet. Tot té un sabor suau, però amb presència, que no cansa ni embafa.

Mercadona no presenta aquest producte com una novetat, però continua sent un dels més versàtils. Ideal per a qui no té temps, no vol complicar-se o simplement busca alguna cosa fàcil i bona. Està clar que no hi ha excusa per no menjar bé, fins i tot quan la calor no dona treva.

Preus i ofertes actualitzats el dia 25/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis