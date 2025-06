Dilluns arriba a Lidl la salvació per als dies de calor extrema: no és un ventilador

Aquest dilluns, Lidl torna a colar-se a les converses de l'estiu amb un d'aquells productes que no fallen. És lleuger, pràctic i té aquell punt que encaixa amb qualsevol pla a l'aire lliure. Lidl sap què necessites quan la calor comença a estrènyer i ho deixa clar amb cada detall.

Hi ha coses que Lidl llança just en el moment en què més falta fan, sense dir-ho massa alt. No fa soroll, però apareix quan el termòmetre comença a complicar-te el dia. Lidl ho té a punt i aquesta setmana aterra a la botiga física.

Aterra aquest dilluns a Lidl per posar-te a to amb l'estiu

Aquest dilluns arriba a les botigues físiques de Lidl un accessori pensat per protegir-te del sol. Està dissenyat per a qui busca comoditat sense complicar-se massa durant els dies calorosos. Ofereix una combinació senzilla d'estil, frescor i practicitat, ideal per al dia a dia.

Fabricat amb palla de paper i un petit percentatge de polièster, resulta lleuger i fàcil de portar. El material permet que mantingui bé la forma sense necessitat de cures especials o complicades. El seu disseny sobri encaixa amb gairebé qualsevol peça d'estiu sense desentonar.

Disponible en dues talles, XS/S i M/L, s'adapta sense problema a diferents mides de cap. A més, inclou una cinta interior de teixit que millora l'ajust i evita rascades molestes a la pell. Això el converteix en una opció còmoda per portar durant diverses hores seguides.

Es pot triar entre dos colors: un en to natural més neutre i un altre en rosa per a qui prefereix quelcom més cridaner. Ambdues versions estan pensades per combinar amb peces clares o estampades. Aquest producte arriba a la botiga física, no està disponible per a compra online ni a l'app.

Ombra, estil i frescor assegurats per menys de 6 euros

Aquest barret de Lidl té un preu tancat de 5,99 euros en la seva versió estàndard de temporada. No és un article exclusiu ni forma part d'un llançament especial, però compleix el que promet. S'incorpora al catàleg com una opció bàsica i funcional per protegir-se del sol.

L'ala ampla ofereix una ombra suficient per a la cara i part del coll, sense resultar exagerada ni incòmoda. És un model que pots portar a la platja, en una terrassa o durant una passejada pel centre. No pesa, no molesta i no ocupa gaire espai si el portes a la motxilla.

Com que no es pot rentar ni planxar, es recomana netejar-lo amb un drap sec quan acumuli pols. També cal evitar mullar-lo o exposar-lo durant molt de temps a humitat constant. Així conservarà la seva forma i el seu color durant més temps sense problemes.

És una compra fàcil, sense complicacions ni lletra petita, que compleix bé amb el seu propòsit. Ideal per a qui vol cobrir-se del sol sense gastar gaire ni buscar res sofisticat. Disponible només a la botiga física a partir d'aquest dilluns, fins a exhaurir existències.

Preus i ofertes actualitzats el dia 28/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis.