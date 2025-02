Arriba la felicitat a Mercadona amb la novetat que et facilita tots els sopars: 2 euros

Mercadona no deixa de sorprendre els seus clients amb productes innovadors que faciliten la vida diària i, sobretot, ofereixen delicioses opcions. La seva secció de carnisseria sempre s'ha destacat per oferir productes frescos i saborosos i constants novetats. Han llançat una nova alternativa per a aquells que busquen un toc diferent i més saborós en els seus plats.

Una versió nova de pollastre molt saborosa

Els pits de pollastre arrebossats amb picant de Mercadona tenen un sabor únic, amb un arrebossat cruixent que combina perfectament amb el toc picant. Aquesta recepta ha estat pensada per als amants dels sabors intensos, proporcionant una experiència gustativa diferent a la que estem acostumats. Gràcies al toc d'espècies, l'arrebossat no només té sabor, sinó també una textura cruixent que fa que cada mos sigui una delícia.

Cada paquet conté 360 grams de producte, el que equival a quatre unitats de pits arrebossats. La preparació és senzilla i ràpida, el que les converteix en ideals per als dies en què no es té molt de temps per cuinar. Només necessitaràs fregir-les o cuinar-les al gust, i estaran llestes per servir, oferint una opció convenient sense comprometre el sabor.

El preu d'aquests pits de pollastre arrebossats amb picant és de 2,80 euros, el que les converteix en una alternativa econòmica en comparació amb altres productes similars al mercat. Aquesta relació qualitat-preu permet gaudir d'un plat saborós i diferent sense afectar el pressupost familiar. El preu accessible fa que aquesta opció estigui a l'abast de tothom, sense sacrificar qualitat ni sabor.

La versatilitat d'aquest producte és un altre dels seus punts forts. Aquests pits de pollastre arrebossats amb picant poden ser acompanyades amb una gran varietat de guarnicions, des d'amanides fins a arròs o patates fregides. Fins i tot es poden utilitzar per fer entrepans o wraps, adaptant-se a diverses necessitats i preferències culinàries.

Delicioses i assequibles per a tota la família

La incorporació dels pits de pollastre arrebossats amb picant en l'oferta de Mercadona és una excel·lent opció per a aquells que busquen una alternativa saborosa i diferent per al menjar diari. A més del seu sabor únic, aquests pits ofereixen una alta qualitat en cada mos, gràcies als seus ingredients i el procés de preparació que assegura el seu sabor i textura.

La possibilitat de gaudir d'un producte com aquest, que combina rapidesa en la preparació i un sabor deliciós, és un avantatge per a aquells que necessiten opcions fàcils per als seus àpats. Ja sigui per a un àpat ràpid entre setmana o per a un àpat més formal en família. Aquests pits de pollastre arrebossats amb picant són una elecció encertada que satisfà tots els gustos.

El toc picant també les fa perfectes per a aquells que gaudeixen de sabors més intensos. Tot i que no és un producte extremadament picant, el toc d'espècies és prou notable com per donar als pits un sabor distintiu que les diferencia. Aquesta característica ha conquerit aquells que busquen alguna cosa més atrevida en el seu menjar sense ser massa fort.

Amb la qualitat que sempre ofereix Mercadona en els seus productes i preu competitiu, aquests pits de pollastre arrebossats amb picant es posicionen com una de les opcions més atractives del supermercat. Gràcies a la seva accessibilitat i sabor, s'estan convertint ràpidament en una de les novetats més populars entre els clients, afegint un toc de picant a les opcions de menjar ràpid.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis