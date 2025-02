Divendres arriba a Lidl l'aparell que els clients demanaven a crits: millor que a Temu

Si ets dels que gaudeixen d'una bona pel·lícula a casa, Lidl té alguna cosa que t'encantarà. Aquest divendres, la cadena de supermercats llança una oferta irresistible que cridarà i molt l'atenció dels clients. Amb el producte que arriba a les seves prestatgeries, les teves nits de cinema tindran un toc especial, i tot a un preu que et sorprendrà.

Lidl revolucionarà les teves nits de cinema en 2 minuts

Aquest dispositiu és capaç de preparar fins a 60 grams de crispetes de blat de moro en només 2 minuts, gràcies al seu potent motor de 1200 W. Aquest rendiment és ideal per a aquells que busquen rapidesa i eficiència a la cuina, permetent gaudir de crispetes fresques en minuts. A més, el seu disseny compacte (14 x 13 x 26 cm) facilita l'emmagatzematge, de manera que no ocuparà espai innecessari a la teva cuina.

L'aparell compta amb una tapa extraïble que facilita tant la neteja com la revisió de les crispetes mentre es preparen. També inclou una cullera mesuradora, que no només serveix per mesurar la quantitat de blat de moro, sinó que també actua com a recipient per fondre mantega, permetent personalitzar el sabor de les crispetes. A més, aquest recipient és apte per a rentavaixelles, cosa que garanteix una neteja senzilla.

Un altre avantatge d'aquest producte és el seu sistema de funcionament mitjançant aire calent. Això significa que les crispetes es cuinen de manera més saludable, ja que no requereixen oli, cosa que redueix el contingut de greix del snack. Amb l'interruptor d'encesa i apagat, el dispositiu és fàcil d'usar, i les potes antilliscants asseguren que romangui al seu lloc.

Una oferta increïble de Lidl per als amants de les crispetes

Aquest innovador dispositiu estarà disponible a les botigues a un preu de només 14,99 euros. Amb aquesta oferta, Lidl posa a l'abast dels seus clients un producte de qualitat i funcional que els permet gaudir de fer crispetes a casa. Amb l'estalvi que proporciona aquest aparell, no hauràs de recórrer als paquets de crispetes industrials, cosa que resulta més econòmica i més saludable a llarg termini.

A més, el seu baix preu fa que aquest crispeter sigui una excel·lent opció per a aquells que no volen gastar massa en electrodomèstics de cuina però desitgen gaudir d'una experiència completa a casa. Amb aquesta màquina, pots preparar crispetes fresques i personalitzades per a qualsevol ocasió, des d'una nit de pel·lícula fins a una reunió d'amics. La facilitat d'ús i el disseny pràctic el converteixen en una opció ideal per a qualsevol llar.

L'aparell és compatible amb qualsevol tipus de blat de moro per fer crispetes i permet ajustar-lo segons el gust de cada persona. Pots afegir la quantitat de sal o mantega que prefereixis, aconseguint una recepta completament personalitzada. Aquest control total sobre el sabor fa que cada preparació sigui única, garantint que les crispetes siguin perfectes per a tots els gustos.

No deixis passar aquesta oportunitat i visita Lidl aquest divendres per emportar-te el teu. Amb un preu tan assequible, podràs gaudir de crispetes fresques, saludables i delicioses sempre que vulguis. A més, sense haver de recórrer a les tradicionals bosses de crispetes.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis