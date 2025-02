Walrmart i Costco tenen a les seves botigues la millor tonyina enllaunada, un aliment bàsic en moltes cuines. Serveix per preparar amanides, entrepans o plats més elaborats com croquetes i pasta amb all. No obstant això, amb tantes opcions al supermercat, triar la millor marca no és fàcil.

Per aclarir dubtes, tres editors gastronòmics van ser consultats sobre la seva marca preferida. Tots van coincidir en la mateixa: Safe Catch, recomanant la seva compra a Costco, segons va revelar Simply Recipes.

Walrmart i Costco tenen aquesta marca

Safe Catch no només està disponible a Costco. També es pot comprar a Walmart i Trader Joe’s. Aquestes cadenes ofereixen la marca, permetent als consumidors accedir a un producte amb certificacions de qualitat.

El preu de Safe Catch és superior al d'altres marques populars, però els experts asseguren que val la pena. El seu procés de control de mercuri i les seves certificacions de sostenibilitat justifiquen la diferència de cost.

Safe Catch: la tonyina recomanada pels experts

Jennifer Zyman, editora de Food & Wine, va explicar que prefereix Safe Catch davant d'altres marques. Va assegurar que, encara que a vegades compra Fishwife com un luxe, la seva elecció diària és Safe Catch. Ho considera una opció sostenible i amb baix contingut en mercuri.

Megan Scott, editora de Simply Recipes, també prefereix aquesta marca. Va explicar que quan compra tonyina a Costco, evita la popular marca Kirkland. En el seu lloc, tria els envasos de Safe Catch, que destaquen per la seva etiqueta blau marí i groga.

La tonyina enllaunada és un producte de consum freqüent. Per això, l'elecció d'una marca de confiança és clau per a moltes famílies.

Una tonyina segura i sostenible

Safe Catch és l'única marca que analitza cada tonyina per garantir nivells baixos de mercuri. Aquest metall pot ser perjudicial per a nens, embarassades i persones grans, per la qual cosa el control és fonamental.

Els seus productes estan certificats pel Marine Stewardship Council i formen part del programa Ocean Wise. A més, segueixen les recomanacions del Monterey Bay Aquarium Seafood Watch, que promou el consum responsable de peix.

Stacie Billis, editora gastronòmica i presentadora de pòdcast, va destacar un altre punt clau. Va explicar que Safe Catch és ideal per a aquells que busquen tonyina amb baix contingut en mercuri. A més, el seu sabor és excel·lent, especialment en la seva versió en aigua.

Tonyina de qualitat per a qualsevol recepta

La tonyina enllaunada no només és pràctica, sinó també una bona font de proteïnes. Pot usar-se en receptes ràpides, com entrepans o amanides, però també en plats més elaborats.

Els experts coincideixen que Safe Catch ofereix una opció segura, sostenible i amb bon sabor. Ara només queda provar-la en una recepta favorita i gaudir d'una tonyina enllaunada d'alta qualitat.