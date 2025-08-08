Demà arriba a Aldi el producte que feia temps que buscaves: tot queda impol·lut
Disponible només uns dies, aquesta novetat d'Aldi s'esgota al basar amb un preu que convida a no pensar-s'hi gaire
Aldi torna a colar-se en el món del bricolatge amb una proposta que no passa desapercebuda al seu basar. No és l'eina més gran ni la més cara, però sí de les que més s'agraeixen. Qui s'enfronta a xapusses ho sap: hi ha detalls que poden marcar la diferència en cada feina.
Aquesta setmana, Aldi aposta pel que és útil, pràctic i el que realment millora les jornades entre cargols i tornavisos. No cal que el producte cridi per tornar-se imprescindible. Arriba sense fer soroll, però amb la intenció de quedar-se a molts calaixos d'eines.
Una ajuda bàsica per a qualsevol xapussa domèstica
Aldi llança aquest dissabte un pack de guants de feina dissenyat per a tasques de bricolatge que exigeixen precisió, agafada i comoditat. Es venen en format de deu unitats per un preu sorprenent. Són una solució pràctica per a qui vol evitar ensurts innecessaris amb eines manuals.
Aquests guants estan fabricats amb recobriment de poliuretà al palmell i als dits, cosa que millora el control sobre materials. Aquest detall marca la diferència quan es treballa amb cargols o trepants. També ajuda a mantenir el ritme sense preocupar-se per relliscades o pèrdua de fermesa.
Estan disponibles en talles des de la S fins a la XL, cosa que permet un bon ajust per a mans petites o grans. El color negre amb detalls grisos aporta un disseny neutre i sobri. És un producte discret que se centra a complir bé la seva funció sense cridar l'atenció.
Per 4,99 euros, tenir deu parells de guants a punt per utilitzar és una bona manera d'anticipar-se a qualsevol tasca. Serveixen tant per a bricolatge puntual com per a qui fa reformes amb freqüència. Tenir diversos parells a mà evita dependre d'un de sol que s'embruti o es trenqui.
Guants d'Aldi per protegir, agafar i avançar
Aquests guants de feina Aldi formen part de l'assortiment TOP CRAFT® del basar que s'activa el dissabte 10 d'agost. Estaran disponibles durant uns dies, fins dimarts 12, llevat que s'esgotin abans. La seva distribució a botiga és limitada, com sol ser habitual en aquestes ofertes.
L'agafada que ofereixen és un avantatge clar per a tasques com muntar mobles, subjectar peces petites o manipular eines elèctriques. Tot i que són fins i lleugers, permeten moure els dits amb soltura. Això els converteix en una opció molt funcional per a entorns domèstics.
No estan pensats per a feines industrials o d'alta exigència, però sí que compleixen amb escreix a casa. Tant si lixes, com si pintes o talles fusta, aporten protecció sense perdre sensibilitat. Eviten rascades, ajuden a subjectar millor i permeten treballar amb menys tensió.
No cal comprar-los per internet ni fer comandes prèvies, només cal acostar-se a qualsevol botiga Aldi. Es troben a la secció de bricolatge del fulletó del 10 d'agost. Com sol passar amb aquestes promocions, convé no esperar massa per fer-se amb ells.
Preus i ofertes actualitzats el dia 07/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: