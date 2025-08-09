Dilluns arriba a Lidl el millor producte per als teus fills: Carrefour contra les cordes
Lidl torna a apostar pels més petits amb una proposta creativa, senzilla i molt fàcil de tenir a casa
Lidl s'ha tret de la màniga una idea rodona que barreja color, diversió i un punt nostàlgic molt ben jugat. No ocupa espai, no requereix endolls i el pot fer servir fins al més petit de casa. Lidl no només el llença a temps, també l'afina perquè sorprengui fins i tot abans d'obrir la caixa.
En plena onada de llançaments digitals, Lidl es despenja amb una cosa analògica que funciona sense cap botó. No hi ha pantalles ni cables, però sí molta estona d'entreteniment garantit. Lidl ho torna a fer fàcil, sense adorns i amb aquest punt pràctic que convenç sense donar-hi voltes.
Una novetat que distreu, estimula i costa molt poc
Lidl llença una proposta senzilla, colorida i molt pensada per a qui té infants petits a casa. Es tracta d'un set d'activitats per gaudir creant sense pantalles ni complicacions. Només obrint la caixa, els infants poden començar a jugar, seguir els dissenys inclosos o improvisar sobre paper fent servir únicament els dits i una mica d'imaginació.
El set inclou tot el necessari per començar a pintar amb els dits sense necessitat de comprar accessoris addicionals ni preparar cap material complicat. Ve amb 7 coixinets de tinta en colors cridaners, dissenyats perquè els dits s'embrutin sense dificultat i estampin directament sobre el paper. A més, incorpora 16 fulls de plantilles que ajuden a guiar la creació sense que els infants hagin de saber dibuixar bé.
Està recomanat per a infants a partir d'un any i mig, cosa que el converteix en una opció interessant per als més petits de la casa. El seu ús afavoreix la coordinació, estimula la creativitat i permet una experiència sensorial completa que combina colors, textures i formes. Tot plegat en un format compacte, de 23 centímetres de llarg per 22 d'ample, amb un gruix de només 1,6 centímetres.
El material és una combinació de paper i plàstic que resisteix un ús intensiu sense deteriorar-se després dels primers intents. La seva mida i lleugeresa faciliten que es pugui guardar fàcilment en qualsevol calaix o prestatgeria infantil. Els models disponibles són tres, cadascun amb dissenys diferents: En el mar, Espai i Lupilu.
Els segells de Lidl que aposten per la creativitat sense complicar-se
Aquest set per pintar amb els dits estarà disponible a partir de dilluns a Lidl, dins la seva secció de basar setmanal amb unitats limitades. Com és habitual en aquest tipus de productes, estarà a la venda fins a fi d'existències, per la qual cosa convé estar atent. No és un article que es mantingui al catàleg de manera contínua, sinó que forma part dels seus llançaments programats.
El preu és un dels seus principals atractius, ja que per només 2,99 euros s'aconsegueix el pack complet amb segells i plantilles. No requereix compres addicionals ni despeses extra, i el seu contingut resulta més que suficient per a diverses sessions de joc. Per aquest import, poques opcions s'hi troben que ofereixin tanta varietat i hores d'entreteniment amb tan poc.
Lidl sol destacar amb aquest tipus de productes que combinen senzillesa, utilitat i preu baix en una mateixa proposta. En aquest cas, no només aposta pel joc, sinó també per l'estimulació primerenca i l'expressió artística des d'edats molt primerenques. És una manera pràctica d'apropar l'art i la creativitat als més petits sense que suposi una inversió important.
El set de segells de Lidl respon a una tendència creixent per fomentar el joc manual i creatiu sense dependre de pantalles. A més, la seva presentació i varietat el fan ideal per tenir-lo a casa o fins i tot com a petit regal útil per a altres famílies. Si busques una manera senzilla de potenciar la imaginació dels petits sense complicacions, aquest llançament pot ser un bon punt de partida.
