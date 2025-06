Mercadona torna a portar un dels seus èxits just a temps per a la calor: només 1 euro

Mercadona ja ha començat a moure fitxa amb els seus productes més reconeixibles, aquells que només apareixen quan la calor apreta. N'hi ha un que torna cada any i mai passa desapercebut a la botiga. El seu format és senzill, el seu preu molt baix i la seva presència és gairebé un anunci que l'estiu ja és aquí.

Pocs productes de Mercadona estan tan lligats a una estació concreta com aquest, que s'ha convertit en tot un clàssic. No canvia gaire, però tampoc ho necessita, perquè funciona tal qual. Lleuger, fàcil de trobar i perfecte per a aquells moments en què només ve de gust alguna cosa simple i familiar.

Els clàssics de l'estiu tornen a les prestatgeries de Mercadona

Amb l'arribada del bon temps, Mercadona recupera alguns productes que s'han convertit en fixos del seu catàleg estacional. Són dolços, senzills i fàcils de gaudir en qualsevol moment. Estan pensats per acompanyar aquelles begudes fredes que s'escolen a la rutina diària quan la calor apreta.

Aquest en concret és un brioix de textura tova, forma allargada i superfície lleugerament ensucrada. No és nou, però cada estiu torna a estar entre els més buscats de la seva secció. Forma part d'aquella tradició que moltes persones relacionen amb l'orxata, el berenar o els plans tranquils d'estiu.

Es presenta en paquets de sis unitats i no necessita fred ni cap tipus de preparació. Es pot obrir, servir i consumir directament, sense esforç i sense embrutar res a la cuina. I això, quan la calor apreta, s'agraeix més del que sembla.

Mercadona manté el preu habitual, amb un paquet que costa només 1,30 euros. Això fa que cada unitat rondi els 21 cèntims, una cosa força raonable en un context de preus a l'alça. No és estrany que sigui un dels dolços estacionals que més ràpid desapareix dels lineals.

Fartons de Mercadona: el complement ideal per a l'orxata

Aquests fartons estan elaborats per la marca Polo, una empresa d'Alboraia especialitzada en brioixeria tradicional. Són coneguts per mantenir la recepta clàssica, sense ingredients artificials. La fórmula inclou farina de blat, sucre, ous, llevat i oli vegetal.

Estan dissenyats per absorbir líquid sense desfer-se, cosa que els fa ideals per sucar a l'orxata. La forma allargada no és només estètica, també és funcional i pràctica per al consum. Es mantenen ferms fins i tot després de diversos segons dins del got.

La textura és suau per dins i lleugerament cruixent per fora, gràcies al glaçat que els recobreix. No empalleguen i es mengen amb facilitat, una cosa que no tots els dolços poden dir. Funcionen bé també amb cafè amb llet, te fred o xocolata.

Els fartons de Mercadona ja no són exclusius del Llevant i estan disponibles a botigues de tot Espanya. També es poden comprar a través de la botiga en línia, amb el mateix preu i format. Això ha contribuït a fer que la seva popularitat creixi més enllà de la seva regió d'origen.

