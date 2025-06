Divendres arriba a Lidl el set que busca tot Espanya a l’estiu: et salva la vida

Lidl ho ha tornat a fer amb un llançament que apunta maneres des del primer cop d'ull i que no passarà desapercebut. Compacte, funcional i molt ben pensat, arriba en el millor moment. Tot apunta que es convertirà en un dels productes més comentats del catàleg de Lidl aquest estiu.

No ocupa espai, resol més d'un marró diari i ve amb el segell inconfusible de Lidl en cada detall. Sembla petit, però guarda dins més d'una sorpresa que val el seu pes en or. Lidl el llança aquest divendres i ja està generant soroll abans fins i tot d'aterrar a la botiga.

Primer cop d'ull al nou aliat de Lidl per tallar i ratllar

Ja és aquí un aparell que combina disseny compacte i potència sense estridències. Ve amb cinc insercions de tambor d'acer inoxidable que serveixen per tallar làmines fines i gruixudes, ratllar fi, ratllar gruixut i fer reixeta. Té una potència de 150 W i porta dos peus antilliscants juntament amb dues ventoses que garanteixen que es mantingui ferm sobre el taulell.

Les insercions estan codificades per color perquè sigui fàcil triar-ne cadascuna sense confusions. A més, es poden guardar dins del mateix aparell, al costat del premsador i la tremuja, mantenint-ho tot ordenat. El recipient d'emmagatzematge integrat recull l'aliment directament sense embrutar la superfície.

El premsador, la tremuja, el recipient i totes les insercions són aptes per a rentavaixelles, cosa que ajuda a reduir la mandra després de cuinar. El cable, d'aproximadament un metre, es guarda de manera pràctica en un compartiment dissenyat per evitar embolics. El disseny està pensat per adaptar-se bé a qualsevol taulell sense resultar voluminós.

El producte es pot utilitzar amb fruites, verdures, xocolata, nous, formatge dur i més, cosa que el converteix en un utensili força versàtil. És ideal per preparar aperitius, acompanyaments o plats lleugers de manera més àgil. La seva combinació de funcions el converteix en un aliat molt útil a la cuina.

Funcionalitat real i preu atractiu

Quant a l'ús, només cal endollar-lo i utilitzar la tremuja amb el premsador perquè els ingredients caiguin directament al recipient, sense haver-los de tallar prèviament a mà. És un alleujament estalviar temps sense sacrificar precisió ni resultats homogenis. Amb la potència de 150 W, compleix amb la seva funció sense requerir hores.

La seva mida, d'aproximadament 26,3 × 15 × 27,6 cm i un pes d'uns 1,5 kg, el fa còmode de netejar i fàcil de guardar. Sent compacte, no ocupa gaire espai al taulell ni a l'armari. És una solució per a qui busca practicitat sense sacrificar capacitat.

Surt a la venda a les botigues físiques de Lidl aquest divendres 20 de juny per 19,99 euros. No inclou despeses extres, i totes les peces són dins del paquet, sense vendes d'accessoris a part youtube.com. Qui el vegi a la botiga se'l pot endur al moment, sempre que hi hagi estoc.

Aquest preu el posiciona com a opció competitiva davant d'altres processadors del mercat que ronden els 27‑30 euros. La combinació de marca reconeguda, disseny pràctic i cost ajustat el fa especialment interessant per a qui busca un bon utensili sense complicacions. La seva arribada segurament atraurà a qui valora eficàcia i estil funcional.

