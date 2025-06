Aquesta és la beguda de Mercadona que et salva de la calor i té un gust de glòria: baratíssima

Mercadona torna a encertar amb una cosa tan simple com efectiva, pensada per a aquells dies en què la calor apreta sense avisar. No és nou, no és estrany, però sí un dels més buscats sense fer soroll. La gent ho posa a la cistella gairebé per inèrcia, com si Mercadona hagués trobat el botó exacte de l'estiu.

Mercadona no necessita campanyes perquè això s'esgoti tan bon punt arriba el bon temps, perquè el boca-orella ja fa la seva feina. És d'aquells productes que semblen invisibles però sempre hi són. I quan puja la temperatura, tothom acaba recorrent al mateix a Mercadona.

Una beguda refrescant i lleugera que segueix guanyant espai a Mercadona

Mercadona té a les seves prestatgeries una llimonada que destaca per la seva senzillesa, la seva lleugeresa i per adaptar-se a les necessitats de qui vol cuidar-se. Es tracta d'una beguda sense gas, baixa en calories i amb vitamina C, que aposta per un gust suau i una composició pensada per refrescar sense afegir sucres en excés. La seva recepta inclou aigua mineral natural, suc de llimona concentrat, aromes naturals i un toc d'edulcorant.

Aquesta llimonada forma part de la gamma de begudes de la marca Hacendado, i no sol fallar quan la calor apreta o simplement ve de gust alguna cosa més que aigua. El producte es presenta en un pack de quatre ampolles de 330 ml cadascuna, perfecte per tenir-lo a la nevera o portar-lo a sobre. L'envàs és manejable, no pesa gaire i resulta pràctic per consumir en diferents moments del dia sense haver d'obrir una ampolla gran i deixar-la a mitges.

Un dels seus punts forts és el contingut reduït en calories, amb només 23 per cada 100 ml, cosa que la converteix en una opció adequada per a dietes amb control energètic. A més, aporta vitamina C, que sempre és benvinguda, especialment en temporades de calor o quan es vol mantenir les defenses al dia sense suplements addicionals. El seu gust és suau i gens àcid, cosa que facilita que agradi a tot tipus de perfils, des de qui cuida la seva alimentació fins a qui només vol alguna cosa diferent de l'aigua.

El preu pel pack és d'1,56 euros, una quantitat que encaixa bé amb l'objectiu d'oferir una beguda accessible i saludable. Cada ampolla surt per menys de 40 cèntims, cosa que reforça la seva relació qualitat-preu i el seu atractiu davant d'altres alternatives del mercat. Mercadona, com és habitual, ajusta bé el cost sense sacrificar característiques nutricionals ni gust.

Llimonada sense gas, sense sucre afegit i amb format pensat per al dia a dia

El fet que aquesta llimonada sigui sense gas la converteix en una aliada per a qui té digestions delicades o prefereix begudes més suaus i fàcils de beure. En no tenir bombolles, és més lleugera en boca i evita aquella sensació d'inflor que solen provocar altres opcions més ensucrades o carbonatades. En moltes llars s'ha convertit en un bàsic per després dels àpats, com a substitut del refresc de tota la vida.

La fórmula també està pensada per a qui busca un aport controlat de sucres, ja que s'utilitzen edulcorants que mantenen el gust dolç. Aquesta elecció respon a una demanda creixent de productes més saludables que no renuncien al gaudi d'un gust reconeixible com és el de la llimona. El seu toc just d'acidesa i dolçor crea un equilibri que evita embafar.

Mercadona ha trobat en aquesta beguda una opció que no necessita campanya per continuar venent-se, gràcies a la seva funcionalitat i al seu perfil nutricional equilibrat. La llimonada Hacendado s'adapta al ritme actual de consum, on es busquen productes pràctics, amb ingredients simples i que compleixin el que prometen. Està disponible a la majoria de botigues físiques i també a la seva plataforma en línia, cosa que en facilita la compra habitual sense dependre de l'estacionalitat.

A diferència d'altres refrescos tradicionals, aquesta llimonada es pot consumir a qualsevol hora sense generar remordiments ni excessos innecessaris. No és una beguda miraculosa ni pretén ser-ho, però compleix amb nota la seva funció: hidratar amb gust i sense complicacions. I això, en el dia a dia, té més pes del que sembla quan es fa la compra setmanal.

