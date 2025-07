És oficial: Mercadona presumeix d’una gran novetat que afecta milers d’espanyols

Mercadona torna a sacsejar el seu univers amb una cosa que no es veu, però que es nota. Qui coneix bé Mercadona sap que quan canvia, ho fa a lo gran i sense embuts. Aquesta vegada no es tracta d'una prestatgeria nova ni d'un preu ajustat, sinó d'una cosa menys tangible però igual de potent.

No és una novetat que puguis endur-te en una bossa, però sí que pot canviar la manera en què milers es relacionen amb Mercadona. Té poc de tradicional i molt d'estratègia ben pensada. Mercadona no només ven, també es transforma, i aquesta vegada ho ha fet amb una cosa que pot donar que parlar.

Un nou espai per a qui busca una oportunitat

Mercadona ha renovat completament el seu portal d'ocupació per oferir una experiència més intuïtiva, moderna i adaptada a les expectatives de qui busca feina. El redisseny busca facilitar la connexió entre talent i vacants amb una eina àgil, estable i centrada en l'usuari. Des d'avui, qualsevol persona interessada pot crear un perfil propi i actiu que servirà com a base per participar en els processos de selecció sense haver de començar de zero cada vegada.

Fins ara, inscriure's en una oferta exigia omplir un formulari nou en cada ocasió, repetint les mateixes dades en tots els passos. Aquesta dinàmica provocava abandonament, era lenta i poc eficaç per al candidat. Amb el nou sistema, l'usuari es registra una sola vegada, desa les seves preferències i gestiona totes les seves candidatures des d'un espai únic i accessible des de qualsevol dispositiu.

Aquesta nova eina permet que cada persona defineixi quin tipus de jornada, contracte o ubicació desitja, a més d'escollir l'àrea de treball que millor s'ajusta al seu perfil. Entre les opcions disponibles hi ha botiga, logística, oficines, Mercadona IT o el canal online de la companyia. El sistema creua aquestes dades i proposa vacants que encaixen, fins i tot encara que el candidat no s'hagi inscrit de manera directa en una oferta concreta.

Un dels grans avenços del nou portal és que ara es pot fer seguiment detallat de cada procés en què es participa. Des del perfil personal, l'usuari pot veure si segueix en avaluació, si ha estat preseleccionat o si la vacant ja ha estat coberta. Tot això sense haver de consultar múltiples correus, amb una visualització clara, ordenada i compatible tant amb ordinadors com amb mòbils.

Una manera més àgil de connectar amb el talent

El nou portal no només millora la part tècnica del procés, també ofereix contingut útil per conèixer millor la cultura de treball a Mercadona. A través de vídeos explicatius, es mostra com és el dia a dia en diferents llocs dins de l'empresa. Això permet que cada candidat avaluï de manera realista si l'entorn laboral encaixa amb les seves expectatives i capacitats abans de presentar la seva sol·licitud.

La companyia ha desenvolupat un sistema proactiu de cerca de talent que ja no depèn exclusivament de la inscripció directa en una vacant. Mercadona pot identificar persones afins als seus valors i necessitats encara que no hagin sol·licitat un lloc específic. Això millora els temps de selecció i permet contactar amb perfils que abans podien passar desapercebuts en processos tradicionals.

El perfil de l'usuari es pot completar amb la pujada d'un currículum, amb la vinculació al seu compte de LinkedIn o amb la introducció manual de les dades. Aquesta flexibilitat és clau per facilitar l'accés a persones amb diferents nivells d'experiència digital. El portal està optimitzat per funcionar amb fluïdesa en mòbils, amb una navegació simple i sense sobrecarregar l'usuari amb passos innecessaris.

Mercadona consolida així la seva aposta per un sistema de captació que sigui més ràpid, transparent i adaptat a l'entorn digital actual. Aquest canvi s'aplica a ofertes tant a Espanya com a Portugal, ampliant així l'abast del talent potencial. L'objectiu és que qualsevol persona interessada pugui tenir una experiència útil, clara i coherent amb la manera en què avui s'entén la feina.