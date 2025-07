Ni arròs ni pasta: Dia té el plat saludable que et soluciona els àpats d’estiu

En ple estiu, quan el que menys ve de gust és pensar a cuinar, arriba una novetat curiosa a les neveres de Dia. No ocupa lloc, no dona feina i soluciona més del que promet. El mires de reüll, però acaba a la taula sense fer gaire soroll.

Dia ho ha tornat a fer amb una cosa que no necessita foc, ni temps, ni excuses per colar-se a la teva rutina. Sembla poca cosa, però està millor pensada del que sembla. Et treu del pas sense demanar-te res a canvi.

Una opció llesta per barrejar i gaudir en fred

Dia ha sumat aquest estiu a les seves neveres una amanida amb aire mexicà, pensada per a qui vol menjar bé sense invertir temps. No necessita cocció, ni paelles, ni microones. Només cal obrir l'envàs, abocar tots els ingredients, barrejar amb la salsa i servir.

El contingut arriba separat en porcions individuals que es combinen just abans de menjar. Així es garanteix que cada ingredient conservi textura i frescor. La barreja ofereix un contrast entre el cruixent, el cremós i el sucós, molt ben equilibrat.

En cada envàs hi ha cansalada de porc amb gust fumat, hortalisses fresques, formatge ratllat, tomàquet i guacamole suau. També s'hi inclouen triangles de blat de moro fregit que aporten un toc cruixent. Tot encaixa en una fórmula senzilla però pensada per funcionar a la primera mossegada.

És ideal per a qui no vol complicar-se a l'estiu, però tampoc caure en el de sempre. Es prepara en menys d'un minut i es pot menjar directament del recipient. Resulta pràctica a la feina, a casa o fins i tot en un pícnic amb poc equipatge.

Amanida Dia estil mexicà: preu just i format còmode

La nova amanida estil mexicà de Dia es presenta en un envàs de 195 grams a un preu de 2,99 euros. Està pensada com a ració individual, tot i que també serveix de guarnició. Sent monodosi, s'evita malgastar producte i facilita el control de racions.

Per conservar-la en bon estat, s'ha de mantenir en fred entre 1 °C i 4 °C fins al moment del seu consum. Un cop obert l'envàs, es recomana consumir-la sencera el mateix dia. Això evita canvis en la textura de la cansalada, el formatge o els triangles de blat de moro.

Tot i que no conté ingredients complicats, la seva combinació resulta més original que altres opcions del mateix lineal. La guarnició de blat de moro fregit i la salsa de guacamole marquen la diferència. És una manera ràpida de sortir de les amanides convencionals amb fulla verda.

La pots trobar ja a la majoria de supermercats Dia a la zona de refrigerats, llesta per emportar. No requereix preparació ni utensilis addicionals per gaudir-ne. Si busques alguna cosa saborosa, ràpida i diferent, aquesta proposta encaixa bé a l'agenda d'estiu.

Preus i ofertes actualitzats el dia 28/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E.Noticies no es fa responsable dels possibles canvis