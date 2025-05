Mercadona posa en escac a Druni amb el secret per a una pell sana per només 3 euros

Mercadona s'ha guanyat un lloc en la cura facial per oferir productes senzills i efectius. Moltes persones confien en Mercadona per mantenir la seva pell fresca i hidratada. La marca s'ha tornat imprescindible en moltes rutines diàries.

La presència de Mercadona en el món de la bellesa creix cada dia. Els seus productes aporten hidratació i benestar amb fórmules accessibles per a tothom. Així, Mercadona es posiciona com un aliat fiable i proper.

Hidratació i frescor a l'abast de tothom

Mercadona ofereix en la seva secció de Perfumeria un producte que destaca per la seva combinació d'ingredients potents i la seva facilitat d'ús. La bruma facial hidratant Facial Clean incorpora àcid hialurònic, un compost conegut per la seva capacitat per atreure i retenir aigua a la pell. Això ajuda a mantenir la hidratació òptima durant el dia, afavorint un aspecte sucós i saludable.

A més, la fórmula inclou niacinamida, un actiu que aporta un efecte lluminós immediat. Aquest component és apreciat pels seus beneficis antioxidants i la seva capacitat per millorar la textura i el to de la pell. La bruma de Mercadona no només hidrata, sinó que també revitalitza el rostre, convertint-se en un aliat perfecte per a tot tipus de pell.

El producte està enriquit amb kombucha, un extracte natural que contribueix a reafirmar la pell i a recuperar la seva suavitat original. La kombucha és valorada en cosmètica per les seves propietats regeneradores i antioxidants, cosa que afegeix un plus a aquesta bruma de Mercadona. Així, s'aconsegueix una cura completa que va més enllà de la simple hidratació.

Amb una mida de 100 ml, aquesta bruma facial està pensada per a un ús pràctic i constant. L'envàs permet una polvorització fina i homogènia, ideal per aplicar tantes vegades com es desitgi durant el dia. El preu és un altre dels seus punts forts, ja que Mercadona l'ofereix a tan sols 3,50 euros, un cost accessible per a un producte amb ingredients tan efectius.

Com utilitzar la bruma facial hidratant de Mercadona per maximitzar els seus beneficis

El mode d'ús d'aquesta bruma facial és senzill, però clau per aprofitar totes les seves propietats. Es recomana polvoritzar sobre el rostre amb els ulls tancats, a una distància aproximada de 20 centímetres. Aquesta tècnica garanteix una distribució uniforme del producte i evita que el líquid entri en contacte directe amb els ulls.

És important prémer el polsador en la seva totalitat per assegurar una polvorització òptima i aconseguir un efecte de frescor immediat. La bruma pot usar-se abans o després del maquillatge, cosa que la converteix en un complement versàtil dins de qualsevol rutina de bellesa. També és adequada per usar diverses vegades al dia, sempre que la pell necessiti un aport extra d'hidratació.

El format de 100 ml resulta còmode per portar al bolso o deixar a l'escriptori, facilitant el seu ús en qualsevol moment. És per això que la bruma de Mercadona s'ha convertit en una opció recurrent per a aquells que busquen refrescar la pell sense complicacions. La seva textura lleugera no altera el maquillatge ni deixa sensació enganxosa.

La freqüència d'aplicació queda a criteri personal. Encara que molts experts recomanen el seu ús constant per mantenir la pell hidratada i protegida contra les agressions externes. La bruma facial hidratant de Mercadona s'adapta perfectament a aquestes necessitats, aportant un plus de cura i benestar per al rostre.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis