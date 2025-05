Ningú coneixia aquest aparell de Lidl i és ideal per relaxar-te: tothom el vol

Lidl no para de sorprendre amb coses que fan que casa teva se senti més còmoda i cool sense que et deixin tremolant la butxaca. Els seus productes van directes a millorar el teu dia a dia sense complicacions. Cada vegada que hi entres, hi ha alguna cosa nova per descobrir.

A Lidl saben que la vida va ràpid i que el que necessites és alguna cosa pràctica i amb estil per relaxar-te a casa. Per això no paren de portar idees que barregen l'útil amb el modern. Sense floritures, només solucions que funcionen i molen un munt.

Tecnologia avançada per a un ambient únic

El difusor ultrasònic amb aromateràpia i sal de l'Himàlaia que Lidl ofereix és una opció perfecta per a aquells que desitgen cuidar l'ambient de la seva llar. Aquest aparell genera un vapor fi i refrescant mitjançant ultrasons, cosa que afavoreix la difusió d'aromes sense escalfar els olis essencials. Així, es mantenen intactes les seves propietats naturals per a un efecte terapèutic real.

A més, el difusor inclou autèntica pedra de sal d'alta qualitat provinent de l'Himàlaia. Aquest component no només aporta un valor estètic únic, sinó que també contribueix a la purificació de l'aire, segons estudis relacionats amb la sal. La combinació d'ultrasons i sal fa que el dispositiu sigui especialment efectiu i funcional per crear un espai agradable i saludable.

La capacitat màxima del dipòsit és de 100 ml, cosa que permet una durada d'aproximadament 7 hores contínues. Amb una funció d'apagat automàtic, el difusor es desconnecta quan l'aigua s'esgota, garantint seguretat i eficiència energètica. El seu disseny compacte, de 21 x 13 x 13 cm, el fa fàcil d'ubicar en qualsevol racó.

La il·luminació ambiental és un altre dels seus atractius, comptant amb una llum LED blanca càlida ajustable en tres nivells d'intensitat. Aquesta funció contribueix a crear un ambient relaxant i acollidor, ideal per a qualsevol moment del dia. El cable de 1,5 metres ofereix flexibilitat per col·locar-lo on es prefereixi sense complicacions.

Pràctic i complet: accessoris i preu del difusor Lidl

El difusor ultrasònic de Lidl ve equipat amb tot el necessari per començar a gaudir de l'aromateràpia a l'instant. Inclou un adaptador de xarxa per facilitar el seu ús en qualsevol llar sense dependre de piles. També s'incorpora una gerra mesuradora, que ajuda a omplir el dipòsit amb la quantitat exacta d'aigua, evitant vessaments i facilitant el seu maneig.

A més, el paquet porta aproximadament 500 grams de cristalls de sal de l'Himàlaia. Aquest afegit és una característica diferenciadora que aporta valor afegit i autenticitat al producte. La sal es pot col·locar dins del difusor per potenciar el seu efecte purificador i decoratiu.

El difusor ultrasònic es pot utilitzar com ambientador afegint olis essencials o perfumats, que no estan inclosos en el paquet. Això permet a l'usuari personalitzar l'experiència aromàtica segons els seus gustos i necessitats. El seu funcionament és especialment silenciós, un aspecte molt valorat per no interferir en la tranquil·litat de la llar.

El preu del difusor ultrasònic amb aromateràpia i sal de l'Himàlaia a Lidl és de 24,99 euros. Aquesta xifra reflecteix la qualitat i versatilitat del producte, accessible per a un públic ampli que busca millorar el seu entorn amb solucions naturals i tecnològiques. Lidl torna a destacar per oferir productes amb bona relació qualitat-preu en la categoria de benestar i llar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis