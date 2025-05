Mercadona treu els colors a Primor amb un set de luxe: el millor per a l'estiu

Mercadona ha tornat a marcar tendència amb una proposta inesperada que combina el pràctic amb el bonic. En plena temporada de novetats, Mercadona destaca amb un format difícil d'igualar. A diferència d'altres articles, aquesta novetat de Mercadona encaixa en el dia a dia sense renunciar a un toc especial.

Encara que Mercadona acostuma a sorprendre amb articles funcionals, aquesta vegada aposta per alguna cosa refinada. Els prestatges de Mercadona amaguen una combinació que no ha passat desapercebuda. Aquest nou producte de Mercadona ja s'ha convertit en un dels més comentats de la temporada.

El lot de perfum de Mercadona que ho té tot

Mercadona ha llançat el lot Rose Nude, que inclou un eau de parfum de 100 ml, una crema de mans de 30 ml i un body milk de 75 ml. La fragància és suau i femenina, pensada per a dones que prefereixen perfums que no saturen i que acompanyen durant tot el dia. La presentació del set és senzilla però cuidada, cosa que el converteix també en una opció ideal per regalar en qualsevol ocasió.

El perfum Rose Nude té una base floral empolvorada que resulta agradable i lleugera, adequada tant per a l'hivern com per a la primavera. La seva aroma té una durada mitjana, suficient per a aquelles que no desitgen reaplicar a cada moment. A més, en combinar-lo amb la crema de mans o el body milk, l'olor es manté més temps a la pell sense necessitat de retocs.

El lot té un preu de només 10 euros, cosa difícil de trobar en altres productes similars de cura personal. Aquesta proposta de Mercadona encaixa amb la seva política d'oferir qualitat sense elevar el preu. Per aquesta raó, aquest tipus de sets són cada vegada més valorats per aquelles que busquen equilibri entre estètica, aroma i funcionalitat.

Està disponible tant en botigues físiques com a la web oficial de Mercadona, però el seu estoc pot esgotar-se ràpidament en dates assenyalades. La bona acollida del perfum ha fet que moltes botigues el reposin amb freqüència. No obstant això, en tractar-se d'un lot concret, la seva disponibilitat pot dependre de cada establiment.

Una opció completa, econòmica i femenina

El perfum és el cor del set, però els altres dos productes fan que l'experiència sigui molt més completa. L'ús conjunt prolonga la sensació de neteja i frescor a la pell. Aquesta combinació és ideal per a una rutina diària senzilla, sense complicacions i amb una aroma agradable.

La crema de mans està pensada per usar en qualsevol moment del dia i en qualsevol lloc. S'absorbeix ràpidament, no engrassa i deixa un suau perfum que harmonitza amb la resta del lot. El body milk, per la seva banda, hidrata la pell sense recarregar-la i deixa la mateixa aroma floral subtil després de la dutxa.

Mercadona ha aconseguit unificar tres productes útils en un sol lot compacte, pràctic i d'aspecte net, fàcil de portar fins i tot en viatges. Aquest tipus de formats són còmodes i funcionals, pensats per a dones que valoren el detall i l'equilibri. El lot Rose Nude permet cuidar la pell i perfumar-se amb senzillesa.

Aquesta proposta se suma a l'èxit d'altres fragàncies de Mercadona com Como Tú, Elección o Soplo. Totes han tingut bona acceptació per la seva relació qualitat-preu i la seva versatilitat. Amb aquest llançament, Mercadona torna a destacar en el món del perfum assequible, cobrint l'essencial sense renunciar a l'estil.

Preus i ofertes actualitzats el dia 19/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis