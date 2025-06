Mercadona torna a portar el producte que molts ja demanaven a crits: sa i molt barat

Mercadona torna a apostar per un producte que sempre triomfa a l'estiu, un clàssic que agrada a gairebé tothom i que té un gust molt característic. Aquest article encaixa perfectament amb plans senzills i moments per compartir sense complicacions. Mercadona el presenta en un format còmode i llest per portar a taula en qualsevol ocasió.

La cadena sap que aquest producte és molt més que menjar, és tradició i part de la cultura gastronòmica que molts gaudeixen any rere any. El seu retorn ha generat molta expectació entre qui valora la frescor i la qualitat que només Mercadona pot oferir. Sense revelar massa, aquest clàssic està llest per tornar a conquerir paladars i acompanyar les millors trobades.

Un producte clàssic que mai falla a l'estiu

Mercadona ja té disponibles els pebrots de padró en un format pràctic de 400 grams, pensat per compartir o gaudir en qualsevol moment. Aquest producte és molt reconegut pel seu gust suau i la seva textura cruixent, que encaixa perfectament amb la cuina tradicional espanyola. La seva mida petita i uniforme permet una cocció ràpida, ideal per preparar amb poc oli i una mica de sal per realçar el seu gust natural.

La qualitat està assegurada, ja que Mercadona selecciona els pebrots en el seu punt just de maduresa perquè arribin frescos i amb tota la seva aroma intacta. Aquest detall fa que el producte sigui especialment valorat, ja que manté aquesta textura característica que fa que siguin irresistibles al paladar. La comoditat del format permet que es puguin fer servir directament, sense necessitat de netejar ni preparar.

A més del seu gust, els pebrots de padró aporten beneficis per a qui cuida la seva alimentació, ja que són baixos en calories i rics en vitamines. La seva versatilitat els converteix en una opció perfecta per servir com a aperitiu o per acompanyar plats principals. La temporada és limitada, així que trobar-los frescos a Mercadona és una bona oportunitat per aprofitar el seu gust únic.

Aquest clàssic de la gastronomia espanyola sol acompanyar molt bé des d'una cervesa freda fins a un àpat informal. I Mercadona el posa a l'abast amb la garantia de sempre. La seva disponibilitat a botigues marca l'inici d'un temps en què aquests pebrots tornen a ser protagonistes a moltes taules.

Com gaudir dels pebrots de padró de Mercadona

La manera més popular de preparar aquests pebrots és fregir-los amb una mica d'oli d'oliva fins que siguin daurats i afegir-hi sal gruixuda. Aquesta preparació ràpida permet gaudir de tot el seu gust i textura sense complicacions. És un plat que funciona bé per a qualsevol ocasió, des d'un aperitiu fins a un acompanyament.

També es poden integrar en altres receptes, aportant un toc diferent i fresc a amanides, truites o arrossos. Gràcies al format de Mercadona, és fàcil fer servir la quantitat justa per a cada ocasió i evitar malbarataments. Aquest producte és ideal per a qui busca gust i practicitat a la cuina.

Un detall curiós dels pebrots de padró és que la majoria són suaus, però alguns poden sorprendre amb un toc picant, cosa que afegeix emoció a l'experiència de menjar-los. Aquesta característica forma part del seu encant i és especialment valorada per qui gaudeix d'aquest producte tradicional.

Les bosses de pebrots de padró de Mercadona tenen un preu de 4,35 euros, una xifra raonable per a qui vol gaudir d'un producte fresc i de qualitat. Aquesta combinació de gust, frescor i preu converteix aquests pebrots en un imprescindible per a qui busca alguna cosa fàcil, saborosa i tradicional aquest estiu.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis