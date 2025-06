Bombazo: Aquest aparell de cuina de Lidl ho està petant i val menys de 8 euros

Lidl fa temps que demostra que té un as a la màniga per millorar la cuina sense fer soroll. Els seus productes s'introdueixen a les llars per ser pràctics i efectius, sense necessitat d'estridències. La marca aposta per solucions que funcionen i no fallen.

A Lidl entenen que la cuina necessita eines que simplifiquin i agilitin sense complicar la vida. Per això, molts dels seus articles es converteixen en indispensables, encara que no cridin l'atenció a primera vista. La clau és oferir qualitat sense floritures, just el que busquen els seus clients.

Lidl et porta l'ajuda perfecta per a les teves receptes diàries

Lidl compta amb una gerra mesuradora digital que combina facilitat i precisió en un sol aparell. Aquesta gerra pesa ingredients fins a 5 quilos i mesura líquids fins a 1,5 litres, adaptant-se a gairebé qualsevol recepta que preparis a casa. El seu vas és extraïble, cosa que simplifica molt la neteja després d'utilitzar-la.

La pantalla LCD facilita la lectura i els controls són molt intuïtius, de manera que no hi ha complicacions a l'hora de fer-la servir. Pots canviar entre diferents unitats com grams, unces, lliures amb unces, mil·lilitres, unces líquides o tasses sense perdre temps ni precisió. A més, té funcions específiques per mesurar aigua, oli, llet i farina amb força exactitud.

Entre les seves característiques també hi ha l'apagat automàtic i la funció de tara, que et permet descomptar el pes del recipient còmodament. La gerra es posa a zero automàticament, i compta amb indicadors per avisar-te si la bateria és baixa o si sobrecarregues el pes màxim permès. Aquestes funcions fan que cuinar sigui més senzill i sense errors.

Mesura aproximadament 23,1 cm de llarg, 13,4 cm d'ample i 17,2 cm d'alt, ideal per tenir-la a mà sense que ocupi gaire espai. El vas mesurador suporta fins a 1,5 litres, suficient per preparar des de salses fins a masses o barreges líquides. Inclou una pila CR2032 i un manual perquè puguis començar a utilitzar-la sense problemes des del primer dia.

Per què necessites la gerra mesuradora digital de Lidl

Aquesta gerra mesuradora digital està disponible a la web de Lidl per només 7,99 euros, un preu força ajustat per tot el que ofereix. Ara mateix té un descompte que la fa encara més interessant per a qui vol equipar la seva cuina sense gastar massa diners. Comprar online és senzill, ràpid i sense complicacions.

El seu rang de mesura cobreix fins a 5 quilos per a sòlids i 1,5 litres per a líquids, cosa que la fa molt pràctica per a gairebé qualsevol tipus de recepta domèstica. El vas extraïble facilita que la puguis netejar bé després de cada ús, una cosa fonamental per mantenir la higiene a la cuina sense esforç. A més, el seu disseny senzill, però funcional, la fa còmoda i fàcil d'utilitzar.

Compta amb alertes útils com la de bateria baixa i la indicació de sobrecàrrega, cosa que evita que s'espatlli i garanteix un ús durador. La funció de tara per restar el pes del recipient és un altre avantatge que estalvia temps i evita errors a l'hora de pesar ingredients. És una gerra que uneix tecnologia i practicitat sense complicacions.

A més, la capacitat de canviar entre diverses unitats de mesura la fa especialment útil per a qui utilitza receptes internacionals o necessita adaptar les quantitats ràpidament. És una eina flexible que s'ajusta a tot tipus de necessitats i estils a la cuina. La gerra mesuradora digital de Lidl té tot el que s'espera d'un producte precís i fàcil de fer servir sense pujar massa el pressupost.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis