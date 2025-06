Ja ha arribat a Mercadona el producte que feia temps que buscaves: èxit total

Mercadona torna a donar que parlar amb un dels seus productes més icònics, aquell que gairebé tothom tenim a casa. La marca ha decidit donar-li un gir fresc que ningú no esperava. L'expectació creix i no és per menys.

Aquest canvi a Mercadona no és qualsevol cosa, és una aposta clara per millorar el que ja funcionava. Sense fer gaire soroll, el producte s'ha renovat per continuar essent imprescindible. A poc a poc, es guanya un lloc encara més gran a les cases.

Renovació i característiques clau per a una pell suau i nodrida

Mercadona ha introduït un canvi a la seva crema més famosa, Olive, actualitzant-ne la fórmula per millorar la cura de la pell. Aquesta crema nutritiva continua destacant pel seu contingut en oli d'oliva, conegut per les seves propietats hidratants. A més, la seva textura lleugera s'absorbeix ràpid, ideal per a l'ús diari sense deixar sensació greixosa.

L'envàs també s'ha renovat amb un disseny modern i colors clars que transmeten frescor i naturalitat. Aquest nou format ergonòmic facilita l'aplicació a qualsevol part del cos. Mercadona ha mantingut la senzillesa i l'eficàcia que caracteritzen aquest producte, sense complicacions.

S'aconsella aplicar la crema sobre la pell neta i seca, massatjant suaument fins a la seva total absorció. Això permet que els ingredients penetrin millor, deixant una sensació suau i còmoda. Utilitzar-la regularment ajuda a mantenir la pell hidratada i nodrida durant tot el dia.

La crema Olive ara s'ofereix en un envàs de 300 ml i costa 1,80 euros a Mercadona. Aquesta mida més gran ofereix un millor valor sense perdre qualitat. Així, es manté com una opció econòmica i popular per a la cura corporal.

Diferències amb la crema Olive anterior i les seves novetats

La renovació d'aquesta crema Olive inclou canvis tant en la imatge com en la seva composició respecte a la versió anterior. La mida va créixer de 250 ml a 300 ml, aportant un 20 % més de producte sense un augment excessiu en el preu. Això millora la relació quantitat-preu per al consumidor.

El preu ha passat d'1,50 euros a 1,80, una pujada que es justifica amb l'augment del format i les millores en la fórmula. Mercadona ha buscat mantenir l'accessibilitat del producte mentre ofereix un millor servei als seus clients. Així s'aconsegueix un equilibri entre innovació i economia.

Pel que fa a la fórmula, la principal novetat és la inclusió de mantega de karité juntament amb l'oli d'oliva, que ja formava part de la composició. La mantega de karité aporta una hidratació més profunda i reforça la suavitat que deixa la crema a la pell. Aquesta millora permet una cura més completa.

Finalment, el nou envàs no només és més atractiu visualment, sinó que també és més pràctic i fàcil de manejar. La imatge renovada transmet la naturalitat i la frescor que caracteritzen la crema. Mercadona busca reforçar la confiança de qui ja la feia servir i atraure nous usuaris.

