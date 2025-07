Mercadona ja ho ha comunicat i posa Druni contra les cordes: rostre perfecte

Mercadona torna a fer soroll a la seva secció de cura facial amb una cosa que sembla simple, però no ho és. Ho veus al prestatge i no crida gaire l'atenció, però té alguna cosa que enganxa. Té aquell punt que fa que qui ho prova ho vulgui portar sempre a sobre, com si fos un bàsic de tota la vida

La novetat de Mercadona no ocupa gaire espai, no fa olor forta i no taca, però marca la diferència. Està pensada per al rostre, tot i que el seu efecte es nota fins i tot abans de mirar-te al mirall. No és cara, no pesa i no necessita instruccions complicades, només un lloc fix a la bossa o al bany

El nou bàsic que ha aterrat als prestatges de Mercadona

No tots els productes del lineal de bellesa aconsegueixen fer-se un lloc tan ràpid com aquest. La darrera incorporació a Mercadona ha arribat sense fer soroll, però està conquerint molts necessers. No només és còmoda d'utilitzar, sinó que també aporta alguna cosa que moltes pells agraeixen en el dia a dia

Estem parlant de la bruma facial Mist Posidonia amb col·lagen, que forma part de la gamma Facial Clean de Deliplus. La seva fórmula està dissenyada per cuidar, refrescar i donar un extra d'hidratació sense esforç. Mercadona ha apostat per una cosa lleugera, pràctica i apta per a tot tipus de pell, sense complicar-se

Es tracta d'un esprai enriquit amb col·lagen, vitamina E i niacinamida, tres actius que estan molt presents a la cosmètica facial actual. Aquests ingredients ajuden a millorar l'elasticitat, protegir davant l'estrès oxidatiu i il·luminar el rostre. A més, deixa la pell amb un acabat sedós, suau i sense sensació enganxosa

L'envàs de la Mist Posidonia conté 100 ml i es ven per només 3,50 euros, un preu que la fa força accessible. Això la converteix en una opció molt competitiva dins el segment low cost de brumes hidratants. No té rival directe al supermercat, i el seu format la fa ideal per portar a tot arreu

Així és com s'utilitza aquesta bruma facial de Mercadona

La manera d'ús és tan senzilla que qualsevol pot incorporar-la a la seva rutina sense pensar-hi gaire. Només cal agitar l'ampolla, tancar els ulls i polvoritzar a uns 20 centímetres del rostre net. És important mantenir la boca tancada i prémer el difusor completament per a un bon efecte

L'interessant de la Mist Posidonia amb col·lagen és que pot utilitzar-se de diverses formes al llarg del dia. Funciona bé com a primer pas abans del maquillatge o com a fixador després d'aplicar-ho tot. També pot ser útil per refrescar la pell després d'hores davant l'ordinador o en ambients secs

Un altre punt a favor és que no conté alcohol ni perfums invasius, cosa que s'agraeix força. La fórmula és lleugera, no deixa residus i no irrita ni tan sols en pells més sensibles o reactives. Això sí, convé evitar sempre el contacte directe amb els ulls per prevenir molèsties

Per aquest preu i amb aquests ingredients, no sorprèn que moltes ja l'estiguin incorporant a la seva rutina diària. No és un tractament antiedat miraculós, però sí un gest que suma hidratació i confort amb cada ús. I això, quan parlem de cosmètica del dia a dia, ja és molt més del que ofereixen altres productes

